El Club COMIPA apunta al mejoramiento de su infraestructura

El objetivo es continuar el desarrollo del fútbol tanto en masculino como femenino, con proyección de sanitarios y vestuarios en su predio que se encuentra en la zona norte de la ciudad.

El Club COMIPA participa en la Liga Independiente de los Barrios, posee alrededor de 45 jugadores desde los 16 años hasta 39, y busca ampliar el espectro hacia el fútbol femenino y categoría Veteranos.

Reunida su comisión directiva con el profesor Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, las inquietudes pasaron por la infraestructura, con sanitarios y vestuarios como prioridad, además de un SUM, con la ilusión a futuro de desarrollar el fútbol femenino y la categoría Veteranos.

Se hicieron presentes los miembros de comisión directiva Paola Jaramillo, Christian Bayón, además de Patricio López, socio fundador de COMIPA.

“La verdad que tenemos muchos proyectos en mente, vamos a tratar de concretarlos, siempre con la ayuda del Ente. Con la comisión directiva también queríamos hacerles llegar el mensaje al barrio, que vamos a estar comprometidos con la causa, para poder darles el espacio físico que se merecen, los vestuarios y baños que merecen, y que el club siga creciendo día a día”, comentó Christian Bayón, referente de COMIPA.

“Logramos con Ulises, el presidente del club, unificar cuatro barrios: Standart, Restinga Alí, Kilómetro 8 y COMIPA. Como dicen, la unión hace la fuerza, tratar que todo llegue a buen puerto. Tenemos 45 jugadores entre 16 y 39 años, que son los que participan en la Liga Independiente de los Barrios. Tratamos de que todos ellos estén comprometidos con la causa, como jugadores, y también como compañeros y socios del club”, expresó.

“Uno de los puntos fuertes que queremos largar, es que el día que tengamos la infraestructura, que las chicas puedan volver a hacer deporte. En su momento se hizo, pero debido a la falta de espacio físico y baños, tuvimos que abandonar esa actividad de femenino, pero queremos reinsertar a las chicas, porque el deporte es lo más sano que hay. El deporte hace que estés por un buen camino, conocer gente y estar fuerte y saludable. También queremos incorporar a Veteranos, porque nos daría otro ingreso económico y se hace mucho más vistoso el barrio”, agregó Bayón.

“El apoyo total de Hernán Martínez, su compromiso, la gentileza de recibirnos en su oficina. Presentamos nuestro proyecto, asumimos la responsabilidad de eso, con la idea de llevarlos a buen puerto”, sentenció.