El concejal que sufrió un atentado lo atribuye a cuestiones políticas

Lo manifestó en una conferencia de prensa que ofreciera el martes en el Hotel La Paz de esa misma localidad, acompañado por numerosos referentes de Unión por la Patria – JP, entre ellos los diputados Eloy Echazú (presidente del bloque) y Agostina Mora); los concejales Carlos Aparicio (Caleta Olivia), Daniela Pezoa (Perito Moreno) y Mario Brunetti (Puerto Deseado); y el abogado asesor del bloque de legisladores de la oposición, Gonzalo Chutte.

Vale recordar que en la madrugada del domingo los vidrios del despacho de Sandoval aparecieron destrozados y en su escritorio se encontró una nota con un mensaje intimidante: “cerrá la boca putito”, pero también le dejaron dos balas de grueso calibre.

Además de repudiar el hecho, todos los funcionarios que participaron de la rueda de prensa exigieron que se investigue a fondo ese hecho y que la justicia individualice a los responsables ya que no se puede permitir que esto ocurra en plena democracia, recordando que en diferentes localidades de la provincia ya se registraron casos de veladas amenazas en el curso de los últimos meses.

Por su parte, el abogado Chutte, quien patrocina a Sandoval, denunció públicamente que durante la investigación se contaminaron las pruebas del caso, por el hecho que gente de la policía manipuló las balas halladas en el escritorio del edil.

En tanto, al hablar por separado con El Patagónico, Sandoval sostuvo que si bien esperaba que la justicia determine responsabilidades, no tenía dudas que el atentado tiene todos los visos de una persecución política.

No acusó a algún sector de manera puntual, pero tangencialmente dio a entender que los autores del atentado están relacionados con el oficialismo, recordándose que Pico Truncado es un municipio que gobierna el partido Por Santa Cruz que responde al gobierno provincial.

A su criterio, el ataque a su persona se debe a que hay gente que le molesta que desde su bancada expone una cruda realidad que afronta gran parte de la comunidad de Pico Truncado porque no se asiste a sectores vulnerables como el de los desocupados que no pueden acceder a medicamentos; porque hay vecinos que no pueden pagar excesivas tarifas de gas y energía domiciliaria; y por haberse opuesto a aprobar iniciativas del oficialismo, entre ellas un magro incremento salarial para los trabajadores municipales.

Finalmente vale señalar que en el edificio del Concejo Deliberante no hay cámaras de video, por lo cual las investigaciones se tornan complejas.

En tanto, a Sandoval la prescribieron medicación ya que dijo haber sufrido un fuerte estrés emocional, pero aseguró que luego de superar este trance retomará sus funciones para presentar proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos y se opondrá a otros que considere injustos, como el fuerte incremento de cuadro tarifario.