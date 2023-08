"El Congreso Nacional es una caja de resonancia de los intereses de las multinacionales"

El candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad en Chubut, el periodista y docente Martín Ulacia, estuvo de campaña en el Valle, en las ciudades de Puerto Madryn, Rawson y Trelew, de cara a las elecciones nacionales PASO del próximo domingo 13 de agosto.

"Este fin de semana, en las reuniones que tuvimos, caminando la calle y acercando nuestras propuestas a las y los vecinos del Valle, nos llevamos una primera conclusión: la conquista de una banca en la legislatura de Chubut, que ocupará el docente Santiago Vasconcelos, se vive como un triunfo para muchos luchadores y luchadoras de la provincia, para quienes el Frente de Izquierda fue un canal de expresión y organización política. Torres gana en Chubut por el derrumbe del peronismo-arcionismo, no por un apoyo popular masivo, ya que fue votado por el 24% de la población. Es un gobierno débil y política derechista se topará con el aguerrido pueblo de Chubut", señaló Ulacia.

"Frente a esta perspectiva, hay que subrayar que en el Congreso Nacional, durante los últimos años, los partidos tradicionales han intentado silenciar las luchas de Chubut. Es necesario hacer una gran campaña, para que las luchas en defensa del salario, el agua, los territorios y las comunidades, la lucha contra la represión que su amigo Morales lleva adelante en Jujuy, también tengan un canal de visibilidad y organización, para potenciarlas. El resto de las listas, las de Massa-Grabois (ambas llevan a Arcioni al Parlasur), Bullrich-Larreta y Milei, son más silencio, más de lo mismo de cara a lo que se vendrá. Por mencionar un ejemplo, ¿Qué expectativa podemos tener los trabajadores con la candidatura a diputado de "Loma" Ávila, cadete de las petroleras y patotero de docentes?".

"En este sentido, también consideramos que en la interna del FITU la lista que mejor encarna los grandes desafíos que tiene la izquierda es la de Solano-Ripoll, por su participación protagónica en las luchas contra el gobierno actual del Frente de Todos, y justamente por no tener ninguna concesión y ser implacables en relación a la superación política del peronismo-kirchnerismo. La alternativa política frente a un eventual gobierno derechista de Bullrich, Larreta o Milei no es Massa, que le votó más de 100 leyes al gobierno de Macri. Con Massa no se puede enfrentar a la derecha, porque también representa los intereses sociales de los grandes capitalistas del país y de la embajada norteamericana. Frente a este panorama, el pueblo argentino necesita una izquierda que se plante, que meta los pies en el barro y se proyecte realmente como una alternativa de poder", finalizó Ulacia.