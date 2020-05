El derecho a la Interrupción Legal del Embarazo en tiempos de cuarentena

En un contexto de crisis sanitaria y aislamiento social, con la actividad médica destinada casi de manera estricta a la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud calificó el aborto legal como un servicio esencial, medida que fue ratificada por el gobierno nacional, que dejaron en claro que este derecho no puede verse interrumpido y debe ser atendido de forma urgente al igual que la entrega de métodos anticonceptivos.

“Este informe ratifica que el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva son prestaciones esenciales, y la importancia de garantizar el acceso a estas prestaciones. En Argentina la interrupción legal del embarazo (ILE) es una prestación de urgencia sensible, al tiempo que hay que garantizar, y se están priorizando”, dijo a Télam Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, tras conocer el documento del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que aseguró que en el actual contexto podrían incrementarse de manera exponencial los embarazos no deseados. Según detallaron desde el organismo, “47 millones de mujeres podrían perder su acceso a anticonceptivos, provocando 7 millones de embarazos no planeados en los próximos meses a nivel mundial”.

El gobierno nacional se encuentra redoblando esfuerzos y articulando con las provincias, en busca de que se garanticen ambas prestaciones y que el COVID-19 no sea un impedimento ni excusa de objetores de conciencia para obstaculizar la práctica del Protocolo ILE.

Isla se comunicó con representantes provinciales para brindar las recomendaciones y buscar que se garanticen estos derechos, con Salta, Buenos Aires, Jujuy, Chubut, Entre Ríos, CABA y Santa Fe ratificando la necesidad de que tanto los anticonceptivos como el aborto legal sean accesibles.

Vale recordar que en Argentina la ILE se aplica desde 1921 cuando el embarazo es producto de una violación o cuando la salud o la vida de la persona gestante corre riesgo. Anualmente se realizan en todo el país entre 370.000 y 522.000 abortos legales, según números del Protocolo para la atención con personas con derecho a la ILE del Ministerio de Salud nacional.

Un brazo fundamental para la garantía de este derecho son la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, mediante las consejerías, y las Socorristas en Red, que brindan asesoramiento para la práctica de abortos y que el año pasado acompañaron a 12.575 personas gestantes.