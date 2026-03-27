El desempleo golpea la salud mental: crecen las crisis en Comodoro

Un episodio ocurrido este jueves en Comodoro Rivadavia volvió a encender una alarma que ya venía creciendo en silencio: el impacto del desempleo en la salud mental.

Un hombre se subió a un puente en medio de una situación atravesada por la falta de trabajo. El hecho no fue aislado. Para especialistas, es parte de una problemática cada vez más visible en la ciudad.

El psicólogo Sebastián Núñez advirtió que en los últimos meses cambió el perfil de las consultas. “Antes predominaban los casos vinculados al estrés y la sobrecarga laboral. Hoy lo que vemos es otra cosa: personas que entran en crisis por perder su empleo o por no encontrar una salida”, explicó.

El cambio no es menor. Según señaló, el contexto económico está generando un impacto directo en la estabilidad emocional de muchas personas. “Cuando se pierde el trabajo, no solo se pierde un ingreso: también se resiente la autoestima, la rutina y el proyecto de vida”, agregó.

Uno de los datos más preocupantes es el aumento de situaciones límite. Núñez indicó que los intentos de suicidio muestran una tendencia en alza, aunque aclaró que detrás de estos episodios no hay necesariamente un deseo de morir. “En la mayoría de los casos, lo que aparece es una sensación de desesperanza extrema. Es gente que no ve una salida posible a su realidad”, sostuvo.

A este escenario se suma una dificultad adicional: el acceso a la atención. Pese a que la demanda crece, muchas personas dejan de consultar porque no pueden afrontar los costos de un tratamiento. “Eso hace que lleguen tarde, cuando la situación ya es crítica”, remarcó.

Frente a este panorama, recordó que el sistema público de salud cuenta con espacios de atención para urgencias en salud mental. Tanto el Hospital Regional como el Hospital Alvear disponen de guardias y equipos especializados para intervenir en estos casos.

Si vos, o alguien cercano, está atravesando una crisis emocional, podés comunicarte de forma gratuita: 107 / 0800 999 0091.