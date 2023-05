El detalle de la estatua de Gallardo que causó controversia

Luego de que River inaugurara el sábado la estatua de Marcelo Gallardo, con la que le rindió homenaje después de haber estado ocho años en club y logrado 14 títulos, las redes sociales se revolucionaron por un particular aspecto.

El comentario que mayor revuelo generó entre los usuarios tiene que ver con la entrepierna del exitoso director técnico, debido a que afirmaban que tenía un tamaño bastante llamativo. Es por eso que, en diálogo con La Nación, la escultora Mercedes Savall, encargada de hacer la figura, dio su versión de los hechos.

“Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente Carlos Trillo (dirigente de River). Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué”, afirmó.

Cabe destacar que Savall ya había participado de la creación de la estatua de Ángel Labruna, algo que la hizo generar un vínculo con River. Por lo tanto, aceptar este nuevo proyecto le generó "mucha pasión y responsabilidad".

Por último, se dejó en claro que se trató de "un proceso larguísimo" que le llevó varios años, ya que comenzó a finales de 2018, apenas unos días después de la final de Copa Libertadores en la que el Millonario venció a Boca en Madrid.