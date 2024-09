El Dojo Samurai apuesta por el MMA

El Dojo Samurai (ubicado en Avenida Roca 875) es dirigido por el instructor Axel Hernández, focalizado en Artes Marciales Mixtas (MMA) como así también en Kickboxing (competitivo y recreativo), aunque también se desarrolla acondicionamiento físico, boxeo recreativo, Jiu Jitsu y Kung Fu. “Los profesores están trabajando duro para que el gimnasio crezca”, comentó Hernández tras la visita del titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

“La visita de Hernán Martínez nos dio mucha alegría. Inauguramos en enero de este año y desde el día cero Hernán siempre nos apoyó. Estábamos esperándolo para brindarle las buenas noticias que tenemos. En poco tiempo hemos conseguido muchos logros, triunfos de los chicos, que puedan viajar y competir, sumar experiencia. Los chicos trabajan durísimo, se entrenan todos los días, para que el avance del Dojo Samurái se vea tan grande en tan poco tiempo”, explicó Hernández, quien viajó junto a sus alumnos a competir al evento ‘Cuna de Campeones’ en Playa Unión, Rawson.

IMPORTANTES COMPROMISOS A FUTURO



Al Dojo Samurai se le vienen grandes compromisos, entre ellos el Samurai Fight House de MMA a fines de octubre, donde estarán presentes Fabián Nahuelquén y Marlene Balbuena, luego en diciembre la intención es participar en un certamen Latinoamericano de Kick Boxing en Santiago de Chile (Alexis Nahuelquén y Dafne Ayala serían de la partida allí), y en el medio, en noviembre, buscan estar junto a la Liga Patagónica de Kickboxing, con combates MMA en jaula en el Municipal Nº1.

“El ‘Samurái Fight House’ es hoy el evento sudamericano más grande de MMA porque su presidente tiene contacto directo con la UFC y es la compañía más grande del mundo, donde todo luchador quiere llegar ahí y para nosotros es un orgullo terrible”, sostuvo el instructor.

“Allí Fabián Nahuelquén y Marlene Balbuena serán los primeros comodorenses en combatir en ese evento, algo importante para la ciudad y el crecimiento de MMA local”, agregó

“El Latinoamericano de Kick Boxing será WKC en Santiago de Chile, con Dafne Ayala, campeona amateur en el Rysk Combat, y Alexis Nahuelquén, quien viene trabajando duro hace un año, con muy buenos resultados en su división. Iremos en conjunto con Darío Achaval, como una delegación patagónica”, describió Axel Hernández

Finalmente afirmó la intención que el MMA vuelva al Municipal Nº1, y lo haría el 16 de noviembre junto a la Liga Patagónica de Kickboxing. “Estamos trabajando para el 16 de noviembre junto a Liga Patagónica, la idea es armar la jaula y hacer peleas amateur y semipro de MMA, con títulos, cintos y trofeos en juego. Hace bastante que en el Gimnasio Municipal Nº1 no se hace MMA y queremos hacerlo de la mejor manera”, aseguró.

“DEL STELLA MARIS AL MUNDO"

“Quiero agradecer a toda la familia del Dojo Samurái. En enero éramos 20 y ya somos más de 150. Recalco la felicitación que me dio Hernán Martínez tras las noticias que le dimos, porque del primer día me conoció por pelear por los chicos del barrio Stella Maris y le dije ‘del Stella al mundo’ y hoy lo estamos logrando. Junto con mi pareja Marlene Balbuena quien es campeona de Kick Boxing y MMA, hace poco ganadora de la Copa Factory of Dreams en la primera pelea femenina de MMA en Comodoro, venciendo a Milagros Alvar del Team Alvar, marcando así historia para nuestra ciudad”, cerró Axel Hernández.