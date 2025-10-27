El dólar abre la semana con fuerte baja tras las elecciones

El mercado cambiario reaccionó con sorpresa este lunes luego de las elecciones legislativas. La moneda estadounidense abrió con una fuerte caída en bancos y financieras, mientras las acciones argentinas suben con fuerza en Wall Street y se espera una jornada de alta volatilidad.

El viernes, el dólar oficial había cerrado a 1.515 pesos, pero este lunes las pizarras del Banco Nación abrieron con una baja de 85 pesos, ubicándose en 1.430. En tanto, en los bancos privados la divisa llegó a ofrecerse a 1.420 pesos antes de la apertura oficial, lo que representa una baja de casi 100 pesos respecto al cierre anterior.

La caída del dólar coincide con una mejora en los mercados internacionales: los bonos soberanos argentinos registran subas de hasta el 20% en operaciones previas, mientras que las acciones locales que cotizan en Wall Street trepan entre 25 y 35%. Los papeles de Banco Galicia y BBVA lideran las ganancias, seguidos por YPF y Pampa Energía.

Los analistas atribuyen la reacción positiva a la victoria legislativa del oficialismo, que fortaleció la expectativa de estabilidad política y continuidad del plan económico. Además, estiman que el riesgo país podría caer por debajo de los 1.000 puntos en los próximos días, si se mantiene la tendencia.

El mercado oficial abrirá formalmente a media mañana, pero ya se anticipa una rueda marcada por la expectativa y el monitoreo de los movimientos del dólar financiero y el “blue”, que el viernes había cerrado en 1.525 pesos.