El durísimo cruce entre Denisse de Gran Hermano y Diego Poggi

Una inesperada y sorprendente discusión entre Diego Poggi y Denisse González se desató al aire y rápidamente acaparó la atención de los seguidores de ambos. Durante una transmisión en vivo, el productor hizo un comentario desafortunado sobre la ex participante de Gran Hermano, lo que desencadenó un fuerte cruce entre ambos a través de redes.

El comentario de Poggi no pasó desapercibido, y en medio de la conversación, el conductor de DGO arremetió contra Denisse por no cumplir con una invitación al programa. “Había dicho que venía al programa, Denu es la persona que más invitamos y que más nos cag… Después no digas que no te llaman para laburar en ningún lado mi vida, el año pasado se había quedado dormida, le estaba haciendo homenaje a su personaje”, expresó el conductor sin filtros, generando un revuelo inmediato.

La respuesta de Denisse González no tardó en llegar, y la ex concursante de Gran Hermano dejó en claro su postura a través de un mensaje en redes sociales. “Diego si me extrañás tomamos unos mates, no vivo del aire si me dan trabajo me voy, me hicieron ir a streams gratis durante 6 meses, y ahí la Tora te puede contar la ilusionada que me pegaron, así que si iba era para verlos a ustedes porque el programa no lo miro y ahora paso de reprogramar, gracias por la invitación”, respondió Denisse, mostrando su desinterés por el conflicto y dejando entrever su desacuerdo con las expectativas que se tenían sobre ella en cuanto a trabajo no remunerado.

Sin embargo, la situación no terminó ahí. Diego Poggi volvió a responder en Twitter/X, con un mensaje que, minutos después, decidió eliminar. “Creo que mezclaste todo Denu. Yo hablo de la invitación de hoy a All Access, que es lo que me compete. Lo habíamos vendido la semana pasada e incluso te vinieron a esperar un grupo de chicas a la puerta de DGO. ¡Me partieron el alma!” afirmó el conductor, reiterando que el problema surgía por la invitación fallida a su programa.

El duro posteo de Diego Poggi contra Denisse González

El clima entre ambos se tensó aún más cuando Diego Poggi recordó un episodio pasado, donde Denisse González no había llegado a tiempo, lo que terminó en una situación incómoda.

“Una vez te quedaste dormida y te esperamos con el remis 40 minutos en la puerta porque estabas borracha y quebrada. Me encanta que te salga laburo pero estaría bueno que seas más prolija”, escribió Poggi, recriminándole a González su actitud en aquella ocasión.

Este intercambio entre las dos figuras se convirtió rápidamente en un tema candente en las redes, generando reacciones divididas entre los seguidores. Por un lado, algunos apoyaron a Denisse por su respuesta tajante, mientras que otros se solidarizaron con Poggi, criticando la falta de responsabilidad de la exconcursante de Gran Hermano. El cruce dejó en evidencia las tensiones no resueltas y la falta de acuerdos claros entre ambos sobre temas laborales y personales.