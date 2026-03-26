El Ejecutivo municipal reanuda negociaciones con el SOEMCO

El intendente Pablo Carrizo recibió en su despacho al secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO), Julián Carrizo.

La reunión en la que el jefe comunal estuvo acompañado por el Secretario de Hacienda, Franco Antipani, se realizò en la tarde del miércoles, reanudándose de esta manera las negociaciones que se vienen desarrollando con el gremio.

En ese marco se abordaron distintos aspectos vinculados a la situación salarial y laboral de los trabajadores municipales, destacándose avances en el diálogo sostenido entre el Ejecutivo y la representación sindical, en un clima de respeto y compromiso mutuo.

Como resultado de esta instancia de diálogo, se confirmó el pago de la ayuda escolar, que comenzó a efectivizarse este jueves de 12:00 a 15:00 a través de Tesorería Municipal.

Desde el Ejecutivo destacaron la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo, priorizando el consenso y el acompañamiento a los trabajadores municipales, especialmente en el inicio del ciclo lectivo.

En ese sentido, reafirmaron la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta para alcanzar acuerdos y fortalecer el vínculo institucional.

Fuente: Prensa Municipal