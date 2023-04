El estado de salud de Ulises Bueno genera preocupación

Luego de suspender sus shows, la noticia del estado de salud de Ulises Bueno llamó la atención de todos sus fanáticos. El ambiente artístico viene shockeado por las intervenciones médicas que tienen los referentes de nuestra música, como el caso de Chano Charpentier. En las últimas horas, hubo novedades sobre cómo se encuentra en estos momentos el cuartetero.

El estado de salud cantante Ulises Bueno preocupó a sus seguidores y al mundo de la música en general. Según su representante, Ariel "Chicho" Capozzuca, el artista se encuentra en una situación grave y delicada: "No sabemos cuándo podrá volver porque está en una situación grave".

Aunque negó cualquier vínculo entre esta enfermedad y la intervención quirúrgica de la garganta que Bueno se practicó el año anterior, reconoció que el cantante cordobés no está logrando una adecuada oxigenación debido a la intensa tos que padece. Además, se suma a la presencia de una excesiva fiebre: "No está bajando", reveló su representante.

Capozzuca afirmó que lo más importante es la salud de Ulises y que se está haciendo todo lo posible para que se recupere adecuadamente: "Lo importante es que él esté bien y que no traiga ninguna repercusión. Estos temas son complicados y no sabemos cuándo puede volver a cantar porque no es algo sencillo lo que tiene".

El público expresó su apoyo y solidaridad con Ulises Bueno, quien es uno de los artistas más populares de la música tropical en Argentina. Muchos enviaron mensajes de ánimo y deseos de pronta recuperación a través de las redes sociales.