El feroz cruce al aire entre Fabián Doman y Adrián Sack

Fabián Doman y el periodista Adrián Sack protagonizaron un feroz cruce en pleno aire en A24 durante la cobertura de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que enfrenta a Kamala Harris y Donald Trump.

¿Qué pasó entre Adrián Sack y Fabián Doman?

Estados Unidos contiene la respiración a la espera de saber quién será su próximo presidente entre la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump, a medida que cierran los centros de votación.

Los que no pudieron contenerla fueron el conductor de A24 y el corresponsal que transmitía desde el país del norte.

Adrián Sack, periodista argentino que vive en los Estados Unidos y se desempeña como corresponsal de América TV y A24, cruzó a Doman al decir que Kamala Harris era "una mala candidata" mientras Fabián Doman desde el piso gritaba que "¡Joe Biden es un mal presidente! !¡Es un desastre!". En ese momento, la efervescencia del conductor hizo que Sack le dijera "bueno, no hace falta que me grites".

"¡No te estoy gritando!", se defendió Doman. "Bueno, yo vivo acá (Estados Unidos), y te digo que Biden podría haber sacado más votos que Kamala". "Te voy a contestar como vos, Adrián. Es una hopótesis", respondió. Pero el periodista no bajó la guardia y retrucó: "No hagas piña, hablá por vos, no por todos. No soy el dueño de la razón, pero vivo acá". "Dejémoslo hablar solo. ¿Estás nervioso porque pierden los demócratas?", le tiró Doman.

"No soy demócrata. Kamala es anticristiana, no me gusta", tiró Sack. "No te pongas nervioso. Te ponés nervioso con (Gonzalo) Prado, me contestás mal a mí. Nos contestás mal a todos. Adriá, calmate y volvés en cinto minutos", dijo el conductor de A24 mientras el corresponsale afirmaba una y otra vez que no estaba en ese estado que le endilgaban.

Entonces todo terminó de explotar. "No, no. Me estás maltratando. Yo no tengo nada que ver con este resultado. Yo soy periodista, no de un partido", aseguró Adrián Sack a Fabián Doman. Acto seguido, en plena tensión, el conductor dijo "hablá solo", y lo sacó dle aire.

¿Quién es el nuevo presidente de Estados Unidos?

Los republicanos avanzaron el martes en su misión de arrebatar el estrechamente dividido Senado estadounidense al control demócrata, tras dar la vuelta a un estado y rechazar un intento de desbancar a sus miembros más vulnerables.

Mientras todas las miradas están puestas en la carrera por la Casa Blanca entre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y su rival republicano Donald Trump, cientos de elecciones al Congreso determinarán qué parte de la agenda del próximo presidente se promulgará.

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump se disputan la Casa Blanca, con las urnas cerrándose poco a poco en todo Estados Unidos este martes y una larga noche de espera de resultados.

Los pronósticos se suceden, y los medios de comunicación estadounidenses dan por vencedor a Trump en 22 estados, entre ellos Texas y Ohio, dos de los más votados, y en otros de tendencia republicana.

Harris, por su parte, ha ganado en 10 estados, entre ellos California y Nueva York, dos de los más votados, así como Washington, la capital de Estados Unidos.

A la 1.21 am (hora argentina), Trump cuenta con 211 votos electorales y Harris con 153.

El número mágico para ganar la presidencia es 270. Los observadores esperan que la reñida carrera por la Casa Blanca se reduzca a un puñado de estados clave.