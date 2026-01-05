El fuego consumió cerca de 340 hectáreas y evacúan a turistas

La intendencia del Parque Nacional Los Glaciares confirmó que el incendio desatado el domingo en la zona del Cerro Huemul, cercano a El Chaltén ya consumió unas 340 hectáreas de vegetación autóctona.

El último informe emitido por el organismo fue emitido en la mañana de este lunes, haciendo también saber que se estaban evacuando por vía lacustre un grupo de turistas que no podían retornar por tierra a El Chaltén.

Además, se esperaba la llegada de un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo de Fuego que contará con la asistencia del Aeroclub de esa misma localidad cordillerana

En principio se reportó que 22 brigadistas del Parque y del Consejo Agrario Provincial (CAP) partieron a primeras horas de hoy con equipos de agua y herramientas manuales para trabajar en el combate del incendio declarado ayer en la zona del Cerro Huemul.

Por otra parte hizo saber que personal de Tránsito Municipal y Bomberos de la Policía de Santa Cruz colaboran en el control de los accesos a la zona afectada por el foco ígneo.

BRIGA4

“Las personas que quedaron varadas en Bahía de los Témpanos serán evacuadas en embarcación cerca del mediodía; mientras que gracias a la colaboración de un guía y un voluntario de la CAX se pudo dar aviso a quienes estaban en el refugio de Paso del Viento y campamento de Laguna Toro para que emprendan el regreso a la localidad de El Chaltén” agrega el informe.

También se precisa que por la dificultad de la topografía, no se ha podido aún recorrer el perímetro total del incendio aunque, tomando como base las imágenes satelitales de NASA FIRMS, se estima que la superficie quemada hasta el momento sería de unas 340 hectáreas, compuestas de pastizales, arbustos y matorrales”.

Fuente y fotos: Intendencia del PN LosGlaciares