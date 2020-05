El fútbol todavía está lejos de regresar

El ex presidente de San Lorenzo dijo que están analizando la creación de protocolos, para que los jugadores puedan volver a entrenarse nada más.

El ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens, aclaró que "no hay fechas concretas" para el regreso del fútbol, pero adelantó que trabaja con la cartera de Salud un protocolo para el reinicio de las prácticas "de todos los deportes".

"No hay fecha concreta para la vuelta de ningún deporte. Vamos a empezar a trabajar en protocolos. Estamos pensando en entrenamientos de cinco o seis personas que ni siquiera compartan vestuario y se bañen en sus casas. Para que vuelva el fútbol falta, y falta mucho", remarcó Lammens en declaraciones a radio La Red.

El titular de la cartera de Deportes informó que se reunió el martes con su colega de Salud, Ginés González García, para la confección de un protocolo para el regreso a las prácticas "de todos los deportes", pero aclaró que la fecha que trascendió del 25 de mayo fue tentativa.

"Se dijo pensando en que AMBA pase a la Fase 4 de la salida de la pandemia, como está el resto del país. Si eso sucede probablemente se pueda empezar a pensar que los deportes de equipo puedan empezar a entrenarse con este protocolo que mencioné, pero insisto en que hoy ni siquiera está tomada la decisión de pasar de fase", puntualizó.

Lammens también habló más tarde con los canales TNT Sports y TyC Sports, y allí se refirió puntualmente al temor que expresaron algunos futbolistas en torno al regreso a las prácticas.

"A los jugadores les quiero decir que cuando las autoridades sanitarias den el 'ok' para volver a entrenar, es porque hay una absoluta certeza de que se puede hacer. No tenemos ningún apuro para tomar una determinación", aseguró el ex presidente de San Lorenzo.

Con respecto al protocolo sanitario, Lammens señaló que los clubes deberán "hacerse cargo" de los costos de los "testeos". Este punto podría generar discordia ya que según reveló el propio Lammens todos los clubes denominados grandes, pidieron ayuda al Estado para sobrellevar la crisis económica que generó la pandemia.

"Boca finalmente se anotó. La información que di en ese momento era la que tenía. Ojalá que el Estado nacional pueda ayudar a todos los clubes. Corresponde que el Estado en una situación así los ayude", explicó Lammens, quien había excluido a esa entidad del grupo de clubes que habían solicitado ayuda.