El futsal promocional disputó una nueva fecha del Clausura

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia dis-putó el fin de semana en el gimnasio municipal 2 una nueva fecha del torneo Clausura 2022.

En ese contexto, un total de 30 fueron los partidos que se desarrollaron destacando que tres de ellos, correspondieron a los encuentros con la categoría más chiquita.

En la 2014 (C-09), Halcones Dorados goleó 11-0 a Casino CR, mientras que en la 2005-06 (C-17) Lanús se impuso por 14-0 sobre El Lobizón en dos de las goleadas que se registraron en el escenario del barrio Pueyrredón.

...............

Panorama

CATEGORIA 2011 (C-11)

- Huracán 5 (Ian Villalba 4-Blas Pereyra) / Deportivo FC 0.

- Lps Titanes 4 (Carlos Colivoro 2- Theo Uribe –Mateo Vera) / Juanes Motos FS 2 (Santiago Beltrán –Dustin Pérez).

- Mutual Sindicato Petrolero 9 (Alex Díaz 2- Thiago Cancino 2-Santiago Sali-nas 3-Matías Navarro 2) / Casino CR 2 (Fausto Farías-Luciano Navarro).

- El Lobito 1 (Erik Luna) / Nueva Generación 2 (Miguel Gómez –Lucas Zaba-la).

CATEGORIA 2012 (C-11)

- Huracán 2 (Nehemías Vargas –Valentín Mora) / La Super Económica 2 (Bastián Chaile –Gonzalo Godoy).

Asturiano 1 (Genaro Corrales) / Matadores 7 (Bautista Pérez –Joel Paredes -Santino Cabrera 3–Dante Latorre –Tiago Viana).

- Chacarita 0 / Lanús Infantil 9 (Ian Barría 2-Giovanni Guinao –Bastián Mi-randa–Giovanni Nieto –Mateo Núñez -Kevin Chávez 3).

CATEGORIA 2013 (C-09)

- La Super Económica 3 (Matías Barrionuevo –Mateo Vargas 2) / MyL Futsal 0.

- El Lobito 3 (Marcos Peralta –Thiago Díaz –Lautaro Herrera) / Asturiano 3 (Genaro Corrales -Jeremías Soto 2).

- Casino CR 0 / Matadores 3 (Máximo Soto -Lionel Coyopay – Joaquín Hidalgo).

- Huracán 4 (Alejo Miroglio –Valentín Bravo – Diego Ruiz 2) / Nueva Genera-ción 2 (Alex Barría- Isaías Holgado).

- Lanús Infantil 4 (Lisandro Hernández – Liam Cárcamo 2- Thiago

Chaile) / Chacarita 3 (Ian Gonzales –Lautaro Oyarzo -Jeremías Pérez).

CATEGORIA 2014 (C-09)

- MyL Futsal 0 / Juanes Motos FS 2 (Santino Castillo –Ignacio Castro).

- Halcones Dorados 11 (Santino Calderón 2- Ian Ulloa 3 –Vladimir Cárcamo 3- Joel Loncón 2-Lázaro Figueroa) / Casino CR 0.

- Nueva Generación 5 (Nehue Moraga –Tiziano Mansilla -Teo Gortari 3) / As-turiano 1 (Rodrigo Manjón).

CATEGORIA 2015 (C-07)

- Chacarita 0 / Lanús Infantil 2 (Román Rivera – Giovanni Arjona).

- Asturiano 3 (Alejo Díaz –Francis De Vadillo -Gael López) / La Super Eco-nómica ’A’ 1 (Bautista Dure).

- Casino CR 0 / Juanes Motos Futsal 2 (Benjamín Gutiérrez –Martín Saint).

- Huracán 2 (Benicio Villarroel 2) / Halcones Dorados 1 (Lorenzo Rodríguez).

CATEGORIA 2016/17 (C-07)

Participaron de los encuentros: Nueva Generación vs Huracán; Chacarita vs El Lobito y Lanús Infantil vs Halcones Dorados.

CATEGORIA 2009/10 (C-13)

- Casino CR ’C’ 0 / Asturiano10 (Facundo Jorvatt 3- Vicente Mandaglio 2- Román Días, Mateo Morales 3- Josiah Páez).

- Club Cabrera 4 (Ariel Amarillo -Thiago Cárcamo 3) / La Super Económica ’A’ 5 (Uriel Tallarico 3 – Enzo Zamora - Mirko Zelich).

CATEGORIA 2007/08 (C-15)

- Los Teros 1 (Ramiro Teiguel) / Halcones Futsal 4 (Angel Díaz – Ariel Vargas 2–Ignacio Mansilla).

- Guerreros FC 1 (Gonzalo Santander) / Lanús 4 (Agustín Hernández - San-tiago Salinas –Maycol Sanhuesa - Renzo Saralegui).

- MyL Futsal 9 (Lucas Barrientos –Thiago Saldivia 3- Ivo Gallardo 5) / Los Teros 0.

- Casino CR 2 (Lautaro Zalazar 2) / La Maquinita 0.

- Juanes Motos Futsal ’A’ 10 (Juan Cruz Barrientos -Ramiro Angel 3 – Leo-nardo Vaca 4-Santino Villafañe – Nazareno Alvarez) / Petroleros Futsal 0.

CATEGORIA 2005/06 (C-17)

- El Lobizón 0 / Lanús 14 (Gianni Del Río - Thiago Fernández 4 – Carlos Lin-copil –Thiago Rifo – Brandon Perales 2- Maycol Sanhueza 3 -Renzo Sarale-gui 2).