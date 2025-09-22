El futsal promocional jugó 18 partidos

La acción se desarrolló el último sábado en la sede de Comisión de Actividades Infantiles.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó este sábado en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, una nueva fecha del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, en total fueron 18 los partidos que se jugaron el fin de semana, de las denominaciones C-11 2014, C-11 2015, C-09 2017 y C-13.

A continuación se detalla todos los resultados que se registraron, con sus respectivos goleadores.

Panorama

DENOMINACION C-11 2014

3ª fecha

- Juanes Motos Futsal 3 (Gonzalo Soto 3) / Lanús Infantil 4 (Bautista Alvarado 2-Juanse Ruiz 2).

4ª fecha

- Casino CR (Matteo Villarroel-Luis Gutiérrez-Juan Cruz Carrizo 2-Mateo Ferreyra) / El Pilar 1 (Giovani Piacenza).

- El Lobito Infantil 2 (Romeo Vega 2) / MyL Futsal 0.

DENOMINACION C-11 2015

4ª fecha

- Vikingo FC 5 (Bautista González-Bautista Hernández - Rodrigo Canteros 3) / Los Matadores 3 (Josías Painemil - Valentino Leyh-Samuel Madrid).

- Casino CR 0 / Halcones Dorados FC 2 (Francis De Vadillo 2).

- El Lobito Infantil 1 (Bautista Vidal) / La Super Económica 1 (Giovanni Arjona).

- Asturiano Celeste 7 (Viggo Bacarili-Alejo Díaz 2-León Hernández 3-Milo Huenelaf) / PM FC Blanco 4 (Santino Acevedo-Alejo Ortiz 2-Ciro Signorelli).

- Juanes Motos FS 1 (Thaiel España) / Parma Futsal 4 (Walter Prieto-Román Rivera 2-Isaías Rocha).

DENOMINACION C-09 2017

4ª fecha

- Milán F.I 4 (Genaro Barrionuevo 2-Bautista Fuentes-Adrián Romero) / PM FC Blanco 4 (Eithan Melihuechun- Julián Pérez-Santino Oyarzo 2).

- El Lobito Infantil 0 / Los Matadores 2 (Bautista Cid 2).

- El Lobito Futsal 4 (Cristian Barrionuevo-Lionel Viltes-Santino Care 2) / Lanús 4 (Tadeo Domínguez 3-Santino Encina).

- PM FC Azul 7 (León Villafañe 2-Facundo Carro 3-Vicente Gómez-Marcelo Díaz) / JM Futsal 1 (Giovanni Zúñiga).

- Asturiano Celeste 2 (David Silvero 2) / MyL Futsal 5 (Haziel Chiguay 2-Faustino Flores 2-Santino Vargas).

DENOMINACION C-13

3ª fecha - Zona “A”

- La Super Económica 12 (Thiago Muñoz 2- Ezequiel Juárez 4-Stefano Iglesia 2-Yamil Millaneri 2-Erik Sosa 2) / Pase de Gol 2 (Bruno Mieres 2).

4ª fecha - Zona “A”

- Los Matadores Rojo 13 (Otoniel Sánchez-Joel Paredes 3- Dylan Mansilla 2-Tiago VIana-Fabio Zamora 6) / MyL Futsal Blanco 2 (Axel Cabana-Héctor Rubilar).

- La Provee Futsal 10 (Denis Salomón-Gian Rojas-Guido Rey 3-Jonás Becerra 3-Juan Barcia-Ciro Vallejos) / Nero Futsal 2 (Santiago Morales 2).

- Guardianes JL 5 (Axel Mendoza-Víctor Pedraza 2- Ezequiel Sánchez-Eladio Soto) / Juan XXIII 2 (Manuel Vega-Jones Granero).

3ª fecha - Zona “B”

- Parma Futsal (Máximo Soto-Lautaro Herrera-Bastian Mathías-Kevin Chávez) / Casino CR 4 (Juan Manuel Taquías-Matheo Monteros 3).