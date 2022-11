El futsal promocional jugó una nueva fecha de la fase regular

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana en el gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón una nueva fecha de la fase regular correspondiente al torneo Clausura 2022.

En total fueron 25 los partidos que se jugaron por las categorías competitivas, mientras que cuatro fueron por un nuevo encuentro -el 5º- destinado a los más pequeños.

En los resultados que se registraron por la categoría 2005-06 (C-17), Flamengo goleó 7-1 a Aldaba Futsal, Cepatacal se impuso por 8-1 sobre Casino CR y El Lobito derrotó 4-1 a Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA).

Cabe destacar que en esta categoría, el puntero e invicto es Juanes Motos Futsal, quien ganó los seis partidos que disputó hasta el momento.

Panorama

CATEGORIA 2011 (C-11)

- Escuela de Fútbol Infantil U.O.C.R.A 0 / Matadores 2 (Santino Díaz –Bautista Barrionuevo).

CATEGORIA 2012 (C-11)

- La Super Económica 3 (Martín Núñez -Bastián Chaile –Gonzalo Godoy) / Asturiano 2 (Genaro Corrales –Alejandro Ferreyra).

- Matadores 8 (Bautista Pérez 3 –Joel Paredes -Santino Cabrera –Dante Latorre 3) / Chacarita 1 (Andrés Centella).

- Lanús Infantil 8 (Ian Barría 3-Bastián Miranda –Esteban Peralta 3- Lisandro Hernández) / Casino CR 0.

CATEGORIA 2013 (C-09)

- Casino CR 0 / Lanús Infantil 10 (Lisandro Hernández 2– Liam Cárcamo 3- Renzo Castellano 2- Thiago Chaile- Bastián Hidalgo 2).

- MyL Futsal 1 (Benjamín Cabello) / Huracán 2 (Alejo Miroglio 2).

- Nueva Generación 1 (Aarón Vallejos) / Asturiano 7 (Jeremías Soto 4 –Leonardo Moroncini –Gian Guerrero 2).

- Matadores 3 (Lionel Coyopay –Mateo Ferreyra - Joaquín Hidalgo) / El Lobito 3 (Tomás Figueroa – Giovanni Cabrera -Thiago Díaz).

- Chacarita 4 (Thiago Domínguez -Ian Gonzales –Jeremías Pérez – José Pontes) / La Super Económica 0.

CATEGORIA 2015 (C-07)

- Lanús Infantil 2 (Giovanni Arjona 2) / Asturiano 3 (Viggo Bacarili –Giovanni Vidal – Milo Huenelaf).

- La Super Económica “B” 1 (Thomás Quiñoneros) / Huracán 5 (Benjamín Bahamonde –Enzo Muñoz - Benicio Villarroel 2 – Fernando Alvarez).

- Juanes Motos Futsal 0 / Halcones Dorados 4 (Juan Cruz Arévalo 2 – Benjamín Sanhueza 2).

- La Super Económica “A”: 11 (Benjamín Reiñanco 2-Giovanni Gómez 5-Lorenzo Altamirano – Emanuel Vargas -Bautista Duré –Bautista Hernández) / Casino CR 0.

CATEGORIA 2016/17 (C-07)

Participaron de los 5º Encuentros: El Lobito vs Casino CR; Halcones Dorados vs Chacarita; La Super Económica vs Lanús Infantil y Asturiano Celeste vs Nueva Generación.

CATEGORIA 2009/10 (C-13)

- Lanús 2 (Lautaro Molina 2) / La Super Económica “B” 0.

- Asturiano 4 (Facundo Jorvatt - Vicente Mandaglio – Matías De Michele - Josiah Páez) / Fortaleza 2 (Lautaro Silvestri –Joel Chiguay).

- Chacarita 3 (Lautaro Obando –Thiago Sotelo –Thiago Villalba) / Casino CR 1 (Fabricio Espinosa).

- Club Cabrera 4 (Bruno Barros -Thiago Cárcamo 3) / Halcones Futsal 5 (Luis Paz –Thiago Coliboro –Joel Mora –Gabriel Aguirre 2).

- Los Teros 4 (Facundo Calfiqueo -Ramiro Teiguel 3) / Casino CR ’A’ 5 (Geremías Maidana –Matías Gamín -Ignacio Surban 2–Zahir Sueldo).

- La Super Económica “A” 3 (Benjamín Fernández – Benjamín López -Uriel Tallarico) / Los Titanes 8 (Dante González –Juan Ignacio Melián 4-Enzo Muñoz 3).

CATEGORIA 2007/08 (C-15)

- Halcones Futsal 6 (Ariel Vargas 2– Santiago Andrade – Renzo Guerrero –Arian Caso – Luis Paz) / Parma 2 (Lucas Mercado 2).

- Los Teros 2 (Ramiro Teiguel 2) / Guerreros FC 0.

- Casino CR 1 (Bautista Bergessi) / Halcones Futsal 5 (Santiago Andrade –Luis Alcaína –Lautaro Riquelme –Thiago Salazar 2).

CATEGORIA 2005/06 (C-17)

- Flamengo 7 (Ian Díaz 2– Juan Cruz Mansilla –Oscar Robledo –Fabricio Gargaglione 3) / Aldaba Futsal 1 (Francisco Castillo).

- Cepatacal 8 (Kevin González –Tiziano Haro –Leonel Cárdenas 2-Ernesto Lugo 3–Ronaldo Quintana) / Casino CR 1 (Pablo Ignatoff).

- El Lobito 4 (Alexis Beltrán -Luis Reiñanco 2– Santiago Vidal) / C.I.P.A 1 (Julián González).