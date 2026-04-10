El futsal promocional sigue con 34 partidos

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará el fin de semana con la disputa de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.
En ese contexto, serán 34 los partidos que se jugarán entre este sábado y domingo en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.
A continuación se detalla el programa de partidos que se desarrollarán durante el fin de semana por el futsal formativo.
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
SABADO 11 (9:45+15’)
10:00 Lanús Infantil vs PM FC Azul; C11, 2016, 5ª fecha.
10:40 El Lobito Infantil vs Los Rebeldes; C11, 2016, 5ª fecha.
11:20 Juanes Motos Futsal vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 6ª fecha.
12:00 Comodoro FC vs Vikingos FC HDP; C-11, 2015, 6ª fecha.
12:40 Halcones Dorados FC vs Casino CR; C-11, 2015, 6ª fecha.
13:20 Parma Futsal vs Guardianes JL; C-11, 2015, 6ª fecha.
14:00 Los Matadores vs El Lobito Infantil; C-11, 2015, 6ª fecha.
14:40 La Súper Económica vs Asturiano Celeste; C-11, 2015, 6ª fecha.
15:20 Juanes Motos vs Nero Futsal; C-09, 2018, 5ª fecha.
16:00 Los Amigos FC vs Juanes Motos FS; C-13, 2013/14, 6ª fecha, zona A.
16:50 El Pilar Celeste vs Casino CR; C-13, 2013/14, 6ª fecha, zona A.
17:40 Halcones Dorados FC vs Guerreros FC; C-13, 2013/14, 6ª fecha, zona A.
18:30 Juanes Motos FS vs Lanús; C-15, 2011/12, 6ª fecha, zona B.
19:20 Los Titanes FC vs MyL Futsal; C-15, 2011/12, 6ª fecha, zona B.
20:10 Juan XXIII vs Guardianes JL; C-17, 2009/10, 6ª fecha.
21:10 El Lobito Futsal vs MyL Futsal; C-17, 2009/10, 7ª fecha.
22:10 Deportivo DM Blanco vs 707 Futsal; C-17, 2009/10, 6ª fecha.
DOMINGO 12 (9:45+15’)
10:00 Los Rebeldes vs PM FC Azul; C-11, 2016, 6ª fecha.
10:40 Lanús Infantil vs MyL Futsal; C-11, 2016, 6ª fecha.
11:20 El Lobito Infantil vs Casino CR; C-09, 2017, 6ª fecha.
12:00 Milán F.I vs Lanús; C-09, 2017, 6ª fecha.
12:40 JM Futsal vs PM FC Negro; C-09, 2017, 6ª fecha.
13:20 PM FC Azul vs El Lobito Futsal; C-09, 2017, 6ª fecha.
14:00 Los Matadores vs Asturiano Celeste; C-09, 2017, 6ª fecha.
14:40 MyL Futsal vs PM FC Negro; C-09, 2018, 5ª fecha.
15:20 JM Futsal vs Lanús; C-13, 2013/14, 6ª fecha, zona A.
16:10 Lanús Infantil “A” vs MyL Futsal; C-13, 2013/14, 6ª fecha, zona A.
17:00 Deportivo DM vs Los Matadores Azul; C-15, 2011/12, 6ª fecha, zona B.
17:50 La Súper Económica vs Lanús; C-15, 2011/12, 6ª fecha, zona A.
18:40 CyS Futsal vs Malvinas Club; C-15, 2011/12, 6ª fecha, zona B.
19:30 Los Titanes FC vs Alma Gaucha; C-17, 2009/10, 6ª fecha.
20:30 Inter vs Deportivo DM Negro; C-17, 2009/10, 7ª fecha.
21:30 70/30 vs CIPA; C-17, 2009/10, 7ª fecha.
22:30 Juan XXIII vs La Súper Económica; C-17, 2009/10, 7ª fecha.