El gobernador fue a la zona de los incendios y lo recibieron al grito de "fuera Arcioni, fuera"

Este mediodía llegó en helicóptero a la base de las brigadas de la Secretaría de Bosques el gobernador Mariano Arcioni para reunirse con el intendente de Trevelin Héctor “Cano” Ingram además del intendente de Esquel Sergio Ongarato.

El objetivo de la visita según explicó el mandatario era interiorizarse de la situación que se está viviendo en la zona a partir del siniestro que se generó este martes en la zona próxima a Esquel a la vera de la ruta 259.

Puertas afuera un grupo de vecinos lo escracharon al grito de “fuera las ratas del gobierno del Chubut”, “le tenés miedo a la clase trabajadora y te hacés cuidar por la policía”, “fuera Arcioni, fuera”.

En rueda de prensa el gobernador fue consultado sobre la presencia de manifestantes y prefirió evitar el cruce y aseguró que se trataba de ambientalistas. “Con carteles del no a la mina y es una discusión cerrada, no queremos cianuro ni contaminación no habrán escuchado lo que veníamos diciendo y hay algunos docentes les decimos que estamos trabajando para cumplir con el último tramo”, dijo sin embargo no brindó fechas específicas para los próximos pagos. “Estamos trabajando para ver si podemos cumplir con el tercer y cuarto rango, pero es cierto que no estamos cumpliendo la previsibilidad del pago escalonado”.