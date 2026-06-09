El Gobierno licita área petrolera inactiva desde hace dos décadas

El Gobierno de Santa Cruz lanzó un llamado a licitación pública nacional e internacional para la exploración del área petrolera “Sur Río Deseado Este”, ubicada en cercanías de Caleta Olivia.

El anuncio se hizo el miércoles en conferencia de prensa encabezada por el ministro deEnergía y Minería, Jaime Álvarez, acompañado por el gabinete del organismo.

En ese marco se explicó que el área integra un conjunto de yacimientos que permanecieron inactivos durante más de dos décadas, debido a las características de viscosidad del crudo existente.

Por lo cual, se precisó, la estrategia impulsada por la provincia para recuperar actividad productiva, se enmarca en la aplicación de nuevas tecnologías tendientes a la extracción de hidrocarburos viscoso, promover nuevas inversiones, y generar oportunidades de desarrollo para Santa Cruz.

“Seguimos las directivas del gobernador Claudio Vidal para poner en valor todas las áreas y todas las posibilidades de desarrollo productivo que tiene la provincia. Esta licitación representa una oportunidad concreta para incorporar inversiones, tecnología y trabajo genuino para los santacruceños”, afirmó Álvarez.

Es de destacar que la convocatoria, tiene origen en la iniciativa privada presentada por la empresa Alianza Petrolera S.A., declarada de Interés Público mediante el Decreto Provincial N° 1127/2025 el pasado mes de diciembre.

En el marco de este régimen, la presentación de una iniciativa privada no implica la adjudicación directa del área, sino que, por el contrario, la normativa establece la realización de una licitación pública abierta y competitiva, permitiendo la participación de empresas nacionales e internacionales interesadas en desarrollar el proyecto.

La puesta en valor de “Sur Río Deseado Este” forma parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno Provincial para impulsar la recuperación de la producción de petróleo convencional y semipesado, fortalecer la actividad hidrocarburífera y ampliar las oportunidades de empleo y desarrollo económico en la zona norte de Santa Cruz.