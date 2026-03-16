El handball femenino tuvo su primera concentración

La sede de CAI, el Club Ingeniero Huergo y en el Gimnasio municipal 4, fueron las sedes de esta primera concentración para el preseleccionado Sub 16 de Chubut.

Entre el viernes y el domingo, Comodoro Rivadavia fue sede de la primera concentración para el preseleccionado de handball femenino (Sub-16), que se prepara para el debut de la disciplina en los Juegos Epade 2026, que se desarrollarán en la provincia de Neuquén, del 17 al 23 de mayo.

Participaron de las prácticas desarrolladas en el gimnasio de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI), en el Club Ingeniero Huergo y en el Gimnasio municipal 4, un total de 24 jugadoras (10 de Comodoro Rivadavia, 1 de Rada Tilly, 3 de cordillera y 10 del Valle), quienes trabajaron bajo las órdenes del cuerpo técnico integrado por Matías Cornejo y Daiana Flores.

La concentración tuvo tres entrenamientos y finalizó con la disputa de un partido amistoso, ante el seleccionado femenino juvenil (Sub-18), realizado el domingo.

La próxima concentración se llevará a cabo en el mes de abril, tras la cual, el cuerpo técnico definirá quienes son las 12 representantes que formarán parte del plantel que participará en la contienda patagónica.

La actividad fue organizada por la subgerencia de Deporte Federado de Chubut Deportes en conjunto con la Federación Chubutense de Balonmano, bajo la coordinación del profesor Pablo Maciel.