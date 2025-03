El hermano del neurólogo que murió en la casa de Felipe le respondió a Roberto Pettinato

En mayo de 2022, un incendio en la casa de Felipe Pettinato terminó con la vida del neurólogo Melchor Rodrigo, quien lo trataba por su adicción. La causa sigue bajo investigación, con el hijo del conductor Roberto Pettinato como principal imputado.

Recientemente, Roberto Pettinato se refirió al fallecimiento del médico en una entrevista con Intrusos (América TV), donde lanzó polémicas declaraciones: “A mí no me gustaba él. No era una buena persona. ¿Viste esos médicos raros? Pero bueno, Felipe lo quería, pero yo nunca lo quise. Era un tipo que le daba pastillas y no sé... para mí no".

Ante estos dichos, Hernán Rodrigo, hermano del neurólogo, respondió en el programa El Run Run del Espectáculo (Crónica TV). "De las declaraciones de este ser no se podía esperar otra cosa. Siempre dando la nota, siempre siendo un desagradable como lo fue siempre", sostuvo con firmeza.

Rodrigo también defendió la labor de su hermano como profesional y apuntó directamente contra Pettinato: “En todo caso, Melchor estaba haciendo lo que vos no hiciste: ocuparse de tu hijo. Sí, le daba pastillas, porque era neurólogo y Felipe estaba en tratamiento por problemas graves de adicción. Mi hermano estaba ayudándolo".

Asimismo, aclaró que el médico “jamás consumía drogas” y que “tenía el mismo trato con todos sus pacientes". Y agregó con dureza: “Ninguno de los otros lo prendió fuego".

El hermano de la víctima también relató el impacto que tuvo la tragedia en su familia: “A mi madre, en el día de su cumpleaños, la llamaron para reconocer un cuerpo. Y tres años después, sin su hijo, tiene que escuchar a este tipo. No tiene el más mínimo respeto, no conoce la empatía. A mi padre le dio un ACV al mes de la tragedia, la peleó un tiempo y murió”, lamentó.

Sin una fecha de juicio confirmada, Hernán Rodrigo reafirmó su convicción de que "no fue un accidente" y aseguró que Felipe Pettinato “nunca actuó como una persona inocente". Además, apuntó contra la familia del acusado: “Nunca me pidieron perdón”.

Finalmente, cuestionó la actitud del conductor: "Roberto es un cobarde porque nunca apareció en el tratamiento. Que pague la condena que le corresponde".