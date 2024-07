El hóckey comenzó el torneo de pista Copa 'Sofía Cárdenas'

El Colegio Nº 211 fue el último fin de semana el escenario del arranque del torneo oficial de pista Copa ’Sofía Cárdenas’ que organiza la Asociación Austral de Hóckey.

En ese contexto, en los resultados de la categoría Primera Damas, hubo victorias de Chenque Blanco, Náutico Rada Tilly y Lagartos de Pico Truncado.

Chenque goleó 11-2 a Comodoro RC, Náutico se impuso por 5-1 ante Calafate RC, mientras que Lagartos superó por 4-2 a Deportivo Portugués.

Cabe destacar que en este certamen se sumaron tanto Lagartos como el Club Deportivo Sarmiento.

Esta primera fecha también comprendió partidos de la categorías formativas, es decir que se jugó en Sub 14, Sub 16 B, Sub 16, y Sub 19 B -se jugó un partido- y Sub 19.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron tanto el sábado como el domingo por la primera fecha del torneo de hóckey pista.

Foto: Hockey Deportivo Portugués.

Panorama de la 1ª fecha

SABADO 29

Cancha: Colegio Nº 211 - (Lisandro de la Torre casi Roca)

Local: Santa Lucía.

Sub 14

- Chenque Blanco 13 / Náutico Negro 1.

- Comodoro RC 0 / Santa Lucía 11.

- Deportivo Portugués 0 / Náutico Amarillo 7.

- Calafate RC 3 / Chenque Celeste 3.

Sub 16 B

- Náutico 1 / Deportivo Portugués 2.

- Chenque RC 2 / Santa Lucía 3.

Sub 19

- Náutico Amarillo 14 / Comodoro RC 0.

- Chenque Blanco 2 / Calafate RC 4.

- Deportivo Portugués 5 / Santa Lucía 6.

DOMINGO 30

Cancha: Colegio Nº 211 - (Lisandro de la Torre casi Roca)

Local: Deportivo Portugués.

Sub 16

- Chenque Blanco 9 / Comodoro RC 1.

- Santa Lucía 5 / Náutico Negro 3.

- Náutico Amarillo 3 / Deportivo Portugués 1.

- Lagartos 4 / Calafate RC 4.

- Chenque Blanco 15 / Deportivo Sarmiento 0.

Sub 19 B

- Calafate RC 6 / Deportivo Portugués 2.

Primera Damas

- Chenque Blanco 11 / Comodoro RC 2.

- Calafate RC 1 / Náutico Amarillo 5.

- Deportivo Portugués 2 / Lagartos 4.