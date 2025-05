El hóckey definió los finalistas del torneo Apertura de césped

El último fin de semana se jugaron en cancha de Náutico Rada Tilly, las semifinales correspondientes al torneo Apertura de césped 2025 ’60 Aniversario de Calafate Rugby y Hockey Club’, que organiza la Asociación Austral de Hóckey.

En ese contexto, en Primera Damas, el título lo definirán los elencos de Calafate RC y Chenque RC.

Mientras tanto, en las formativas, los finalistas quedaron de la siguiente manera: Chenque-Náutico Rada Tilly (Sub 14); Chenque-Náutico (Sub 16) y Deportivo Portugués-Calafate RC (Sub 19).

Cabe destacar que las finales se jugarán el sábado 16 y domingo 17 de mayo, también en cancha de Náutico Rada Tilly.

También se jugarán los partidos por los terceros puestos. Los mismos serán protagonizados por: Santa Lucía-Calafate RC (Sub 14); Calafate RC-Deportivo Portugués (Sub 16); Náutico-Chenque RC (Sub 19) y Portugués-Náutico (Primera).

Panorama

Sub14

Chenque RC vs Náutico Rada Tilly

Sub16

Chenque RC vs Náutico Rada Tilly

Sub19

Deportivo Portugués vs Calafate RC

Primera

Calafate RC vs Chenque RC

3er Puesto

Sub14

Santa Lucía vs Calafate RC

Sub16

Calafate RC vs Deportivo Portugués

Sub19

Náutico Rada Tilly vs Chenque RC

Primera

Deportivo Portugués vs Náutico Rada Tilly.