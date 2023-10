El hóckey disputa las semifinales del torneo Clausura Césped 2023

La Asociación Austral de Hockey disputará el fin de semana en instalaciones de Náutico y Deportivo Rada Tilly, las semifinales correspondientes al torneo Clausura Césped 2023.

En ese contexto, este sábado se jugarán las ’semis’ en Sub 16 B, Sub 14 y Sub 19, dando comienzo la acción a partir de las 10 de la mañana.

El domingo, mientras tanto, también en el mismo horario, se jugarán el resto de las semifinales en Sub 16B, Sub 16 y Primera Damas.

Las ’semis’ en la categoría Mayores las protagonizarán Chenque RC y Calafate RC y Comodoro RC ante Náutico Rada Tilly.

Programa

SABADO 28

Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly

Local: Deportivo Portugués (Semifinales)

10:00 Deportivo Portugués vs Náutico Amarillo; Sub 16B. Arbitros: T.Vera-L. Solís (Ponce).

11:30 Calafate RC vs Nautico Amarillo; Sub 14. Arbitros: M. Ponce-S. Marín (Vera).

13:00 Deportivo Portugués vs Chenque RC; Sub 14. Arbitros: L. Solís-A. Espinoza (Marín).

14:30 Deportivo Portugués vs Chenque RC; Sub 19. Arbitros: S. Marín-M. Ponce (Espinoza).

16:00 Calafate Azul vs Comodoro RC; Sub 19. Arbitros: A. Espinoza-M. Bahl (Marín).

DOMINGO 29

Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly

Local: Calafate RC.

10:00 Santa Lucía vs Calafate Azul; Sub 16B. Arbitros: G. Ortega-J. Juárez (Bahl).

11:30 Deportivo Portugués vs Calafate RC; Sub 16. Arbitros: M.Bahl-J. Juárez (Ponce).

13:00 Santa Lucía vs Náutico; Sub 16. Arbitros: A. Espinoza-M. Ponce (Marín).

14:30 Chenque RC vs Calafate RC; Primera Damas. Arbitros: S. Marín-M. Bahl (Juárez).

16:00 Comodoro RC vs Náutico; Primera Damas. Arbitros: J. Juárez-S. Marín (Espinoza).