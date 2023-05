El hóckey se pone al día y se vienen las semifinales

Este domingo a partir de las 10 se disputarán en cancha de Náutico y Deportivo Rada Tilly cuatro partidos pendientes de la segunda fecha de la fase regular del torneo Apertura de Césped 2023, que organiza la Asociación Austral de Hóckey.

En ese contexto, Santa Lucía se medirá con Náutico Rada Tilly en Sub 16, Sub 19 y Primera Damas, mientras que Calafate RC se las verá con Náutico en Sub 16B.

Una vez concluidos estos encuentros, el próximo fin de semana -13 y 14 de mayo-, darán comienzo las semifinales del certamen.

Programa de la 2ª fecha (recupero)

DOMINGO 7

Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly.

Local: Santa Lucía.

10:00 Santa Lucía vs Náutico Rada Tilly; Sub 16. Arbitros: J. Juárez-L. Solís.

12:00 Santa Lucía vs Náutico Rada Tilly; Sub 19. Arbitros: A. Pacheco-J. Juárez.

13:30 Calafate RC vs Náutico Rada Tilly; Sub 16B. Arbitros: S. Marín. L. Solís.

15:00 Santa Lucía vs Náutico Rada Tilly; Primera Damas. Arbitros: A. Pacheco-S. Marín.