El hóckey de Tiro Federal se enfoca en seguir creciendo

Funcionarios municipales visitaron el club Tiro Federal y mantuvieron un encuentro con dirigentes, jugadores e integrantes de hóckey. Con tres categorías y con un enorme trabajo de la subcomisión, la institución de Kilómetro 3 se enfoca en desarrollar un plan para seguir creciendo e impulsar la actividad.

La visita fue encabezada por el viceintendente Othar Macharashvili, junto con Maximiliano Sampaoli (secretario de Gobierno), Hernán Martínez (Comodoro Deportes) y los concejales Ariel Montenegro y Marcos Panquilto.

La entidad del barrio Cemento creció notoriamente, ya que en la actualidad cuenta con dos equipos en la Liga de Mamis, uno de Primera Caballeros y la Escuelita, compuesta por nenas y nenes de diversas edades (Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12).

Para Sebastián Traba, quien es jugador, entrenador e integrante de la subcomisión, “fue una reunión muy fructífera, no solo en el compromiso que asume el Ente Comodoro Deportes en colaborar con todas las instituciones, sino también en la orientación hacia un desarrollo del club”.

Y dijo que el encuentro con las autoridades “nos suma un montón, somos una subcomisión que, si bien trabaja mucho para que esta actividad progrese dentro del club, es cierto que es nuestra primera experiencia y vamos aprendiendo muchas cosas en el camino. Es muy importante contar con distintos puntos de vista, sobre todo de personas con tanta experiencia en gestión deportiva”.

“Lo más importante fue la sinceridad de la charla, la transparencia de dejar bien en claro hasta dónde tiene alcance el Ente Comodoro Deportes, sin propuestas que no se puedan cumplir y también dejando en claro qué es lo que esperan de nosotros como club. Fue una reunión positiva en todos los aspectos”, agregó el referente.

Según Traba, la idea de la subcomisión de hóckey de Tiro Federal es “siempre mirar para adelante, enfocados como dirigentes en desarrollar un plan y darle impulso a todas las propuestas”.

Cabe destacar que en abril de este año, los Caballeros jugaron el Campeonato Regional de Clubes “B”, organizado por la Asociación Pampeana de Hóckey. En la ciudad de General Pico, llegaron a la final y obtuvieron el ascenso a la “A”.

Además, el mes pasado se coronaron campeones invictos del Apertura de la Asociación Santa Cruz Norte. Por su parte, ambos equipos de Mamis son protagonistas en la Liga local, donde ya obtuvieron varios trofeos.