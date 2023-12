El Indio Solari estrenó tres canciones nuevas y estallaron las redes

Carlos El Indio Solari revolucionó las redes sociales este viernes con un simple "Atentos!". La noticia la completó su biógrafo, el periodista y escritor Marcelo Figueras, al anunciar el estreno de tres canciones nuevas del popular músico argentino. Sus nombres son: "Poco-Loco", "El Muerto Jiménez" y "Réquiem Alegre".

La publicación fue compartida por la cuenta oficial del cantante y fundador de Los Rendonditos de Ricota a modo de validación de la información. Luego de dos canciones reveladas en 2021, en el concierto que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado dieron en Villa Epecuén durante la pandemia de Covid-19, el Indio Solari publicó cinco canciones en el mes de julio con imágenes realizadas con inteligencia artificial, bajo el nombre artístico El Mister y los Marsupiales Extintos.

"Este no será el mejor de los fines de año, pero lo nuestro es -dentro de nuestras posibilidades- hacer feliz a la gente. Por eso, esta noche en #BigBang estrenamos no uno, sino TRES (3) canciones nuevas del @Indio_Solari_ok.", escribió Figueras en la red social X, ex Twitter, para anunciar el lanzamiento.

Embed Este no será el mejor de los fines de año, pero lo nuestro es —dentro de nuestras posibilidades— hacer feliz a la gente. Por eso, esta noche en #BigBang estrenamos no uno, sino TRES (3) canciones nuevas del @Indio_Solari_ok.



Aprendé, Papanuel



A las 23, por @somosradioam530 pic.twitter.com/FTZhVIma5J — Marcelo Figueras (@MarceloFigueras) December 29, 2023

LOS ESTRENOS

El cantante subió una de las tres canciones estrenadas a su canal oficial de YouTube. Se titula "Réquiem Alegre" y dice que pertenece a "El Mister y los Marsupiales Extintos". El video revela que "El Mister", como también le dicen a Solari, realizó voces, batería, percusiones, ruidos insanos, teclados y pianos en la canción.

Embed

FUTURA COLABORACION CON WOS

El Indio Solari hizo muy pocas colaboraciones con otros artistas (El Soldado y El Natty Combo), ahora se sumará a ese grupo una de las estrellas del momento del género urbano argentino.

El ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota reveló que grabará un tema junto a Wos, quien ya había hecho mención a la obra de Solari en sus canciones “Luz Delito” y “Canguro”. Además, en más de una oportunidad, los músicos dejaron en claro que tienen una muy buena relación.

Fue en una entrevista con el periodista español Mariscal Romero, que el cantante dio la primicia. “Ahora probablemente cante una canción con Wos. Me vino a invitar el otro día”, dijo en referencia al vínculo de amistad que tienen.