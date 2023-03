El Indio Solari reapareció cantando para El Natty Combo

En el año en que celebra el vigésimo aniversario de su fundación, El Natty Combo, el emblemático grupo de reggae liderado por el saxofonista y cantante Sergio Colombo, acaba de lanzar La Misión, su nuevo álbum, que incluye la participación del Indio Solari. La canción se llama “Cinco”, es uno de los clásicos del grupo y se trata de una grabación histórica, ya que se trata de la primera incursión del ex cantante de los Redondos en el género de raíces jamaiquinas.

“Mi sueño era que el Indio cante una canción en mi banda, y lograr que sea un reggae. La elección de la canción vino por añadidura y al pensar qué tema podía cantar, incluso entre los que están en el disco nuevo, me di cuenta de que la letra más rockera que tenía era la de «Cinco» y me pareció que era la que mejor le quedaba”, dice Colombo, que también se desempeña como saxofonista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, a Rolling Stone.

La canción fue lanzada originalmente en 2006 como bonus track de su tercer trabajo discográfico, Súper Dubwise. En una carrera de casi dos décadas, El Natty Combo suma 12 discos y para este último, sucesor de Flores y Burbujas, además de la sorpresa del Indio, incorpora la participación de algunos de los integrantes de Los Fundamentalistas: las vocalistas Débora Dixon y Luciana Palacios, los guitarristas Gaspar Benegas y Baltasar Comotto y el trompetista Miguel Ángel Tallarita.

El disco se grabó durante todo el 2022 y Solari hizo su parte con la voz desde su estudio personal, Luzbola. “Cuando terminamos de mezclar la canción, fui a Luzbola y la escuchamos juntos. Quedó muy contento. Recuerdo que ni bien terminó la primera escucha, me pidió que la pusiera de nuevo. Estaba muy cómodo con el resultado de su voz. Eso me tranquilizó y me dio fuerzas para entender que iba por el buen camino”, cuenta Colombo, a cargo del saxo y la voz en su banda. “Tuvimos la bendición del gran Solari”.

Con la participación del ex Redonditos, Colombo tacha de su lista un nuevo ítem de quehaceres en la vida y piensa que esta colaboración, no solo es en beneficio de la canción, sino también que le aporta algo más al género. “Un artista de tanto renombre hace que mucha gente que quizás antes no le daba tanta importancia al reggae, ahora pueda acercarse. Creo que su participación le hace un bien a este género musical. Vamos a terminar ganando adeptos y eso es lindo. El reggae hace bien”, reflexiona.

Respecto de la actualidad de Los Fundamentalistas y la relación con el nuevo proyecto de Solari, El Mister y Los Marsupiales Extintos, Colombo habla de una “muy buen relación” y sostiene que los lazos en lo temporal han sido uno de los principales motivos de fortalecimiento: “Nos conocemos hace mucho tiempo y siempre estamos muy agradecidos y felices de poder colaborar con la música de Indio”.

¿Se retroalimentan ambas bandas?

Son dos bandas diferentes, con dos estilos muy distintos, y la particularidad es que Indio, cuando compone las canciones, en base a cómo van saliendo, decide cual sería buena para Los Fundamentalistas y cual para Los Marsupiales.