San Miguel y La Fede jugarán por el título en U-13 Masculino. Náutico Rada Tilly e Hispano Americano definirán en U-15 Femenino.

El Integración ACRB-Federación de Santa Cruz define a sus campeones

Se jugaron este sábado en dos escenarios de juego las semifinales del Final Four correspondiente al Torneo Integración ACRB-Federación de Santa Cruz de básquet tanto para la formativa U13 Masculino y U-15 Femenino.

En ese contexto, en U13 los finalistas son San Miguel de Río Gallegos y La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia.

San Miguel derrotó 57-50 a Náutico Rada Tilly, mientras que el “Bordó” superó a Hispano Americano, también de la capital santacruceña, por 75-61.

Ambos partidos tuvieron su desarrollo en el gimnasio Diego Simón del club Federación Deportiva.

Por su parte, en Náutico Rada Tilly se jugaron las “semis” en U-15 mujeres.

Náutico venció con amplitud a Petroquímica por 77 a 25, mientras que Hispano derrotó a La Fede por 49 a 37.

De ese modo, este domingo se definirán los campeones en cada una de las categorías.

En la cancha de La Fede, desde las 15 se jugará el partido por el tercer puesto de U13 Masculino entre Náutico e Hispano. Y luego la final entre San Miguel y La Fede.

Mientras que en Rada Tilly, y por la U-15 Femenino, La Fede y Petroquímica jugarán por el tercer puesto y después irán por el título, Hispano y el dueño de casa Náutico Rada Tilly.

……………….

Panorama

SABADO 1

En el gimnasio Diego Simón – Final 4 - Semifinal

- San Miguel 57 / Náutico Rada Tilly 50 (U-13).

- La Fede Deportiva 75 / Hispano Americano 61 (U-13).

En Náutico Rada Tilly - Final 4 - Semifinal

- Náutico Rada Tilly 77 / Petroquímica 25 (U-15 Femenino).

- Hispano Americano 49 / La Fede Deportiva 37 (U-15 Femenino).

DOMINGO 2

En el gimnasio Diego Simón - Final Four – Final

Gimnasio “Diego Simón” – FF (Final)

15:00 U-13 – 3º Puesto: Náutico Rada Tilly vs Hispano Americano. Arbitros: Axel Catalán y Enzo Cárcamo.

16:30 U-13 – 1º Puesto: San Miguel vs La Fede Deportiva. Arbitro: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

En Náutico Rada Tilly – Final 4 – Final

15:00 U-15 Femenino – 3º Puesto: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

16:30 U-15 Femenino: 1º Puesto: Hispano Americano vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.