El intendente recibió a referentes de Gimnasia campeón

Tras la reciente obtención de la Liga Nacional de Básquet 2025/2026, Othar Macharashvili mantuvo un encuentro con integrantes del club, quienes agradecieron al Municipio por su apoyo incondicional.

Este viernes, el intendente Othar Macharashvili recibió en su despacho al presidente y vicepresidente de Gimnasia y Esgrima, Pablo Ivanoff y Américo Issa Pfister, respectivamente; y al jugador Emiliano Toretta. Además, estuvo presente el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y el gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco.

Cabe destacar, que Gimnasia venció el sábado último a Quimsa de Santiago del Estero 68-56 y se consagró campeón de la Liga Nacional 2025/26, tras una serie final de seis partidos. De esta manera, el club patagónico obtuvo su segunda corona en el torneo más importante del básquet argentino, en un estadio Socios Fundadores colmado.

En ese marco, Pablo Ivanoff expresó su agradecimiento al intendente e indicó que “estamos muy contento de traerle la Copa y charlar de básquet con Othar”, al tiempo que remarcó que “vinimos a agradecerle por el apoyo constante de todos estos años, particularmente en esta temporada. No nos olvidamos de eso y sabemos que esto fue en gran parte por el apoyo que recibimos”.

Continuando en ese tenor, el presidente de Gimnasia sostuvo que “ya estamos pensando en lo que viene: el trabajo, las modificaciones del Socios Fundadores y en el armado del equipo para el año que viene. Ahora van a venir torneos internacionales para la ciudad, y eso es muy importante”.

Ivanoff además agradeció “el acompañamiento de toda la ciudad y la identificación de la gente para el club, los jugadores y el equipo. Creo que fue muy importante en esta última etapa para darle la energía que necesitaban los jugadores para llegar a este logro”.

En tanto, el base Emiliano Toretta señaló que el intendente “nos felicitó por el logro que obtuvimos”, al tiempo que expresó que “con el plantel sentimos el apoyo de la gente y que se sentían identificados con nosotros. Es una alegría inmensa haber obtenido este título y que puedan disfrutarlo en Comodoro”.