El intendente se enojó por una crítica y los deja sin garrafas

Así lo denunció el concejal de Esquel, Osvaldo González Salinas, al dar a conocer que el intendente Sergio Ongarato había firmado un compromiso con los vecinos de Valle Chico que no tienen gas. Una vecina lo criticó en redes sociales, "se enojó" y no les darán nada a más de 100 familias.

El concejal de Esquel, Osvaldo González Salinas, denunció la situación y remarcó que se pretende ratificar un convenio mediante ordenanza para “evitar otro papelón del Municipio”.

Según publica Radio 3, la situación comenzó a fines de junio cuando una vecina de Valle Chico sufrió un incendio en su casa a causa de un calefactor eléctrico. La zona no cuenta con gas natural y son más de 100 las familias que fueron adjudicatarias el barrio, construido por el IPV.

Luego de ello, hubo una reunión entre el intendente Sergio Ongarato con los vecinos y concejales, donde se firmó un compromiso del mandatario local de aprovisionar de 3 cargas de cilindros a las familias, el cual fue firmado por las partes.

“Lo hizo públicamente, en una reunión con vecinos y concejales, firmó un acta que en principio los concejales oficialistas negaron porque no se dio a conocer pero los vecinos me mostraron el acta original y existe”, señaló el edil denunciante.

El documento “dice claramente que el intendente se compromete a proveer cilindros a las 108 familias y habla del importe de poco más de 2 millones de pesos y a partir de donde saldrán esos fondos”.

“Está el acta firmada, está claro el compromiso del intendente, que comprometió al Municipio”, remarcó González Salinas.

Sin embargo, “muy pocos días después, cuando los vecinos fueron a ver cómo iba el trámite se les informó que no había ninguno, pidieron una reunión con el intendente y ofuscado les dijo que no se iba a entregar porque una vecina lo había criticado en redes sociales”.

Añadió que incluso “una semana después les dijeron que eso no podía ser porque no había partidas, pero esa partida existe porque lo comprobamos y no se gastó un peso de ahí; entonces la disponibilidad existe”.

Por último, les dijeron a los vecinos que “no lo va a cumplir porque no es función del Municipio darle gas a la gente, pero lo firmó”.