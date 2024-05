El Kurash tuvo su primer Seminario Nacional

El fin de semana, en la sala de judo del Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi se llevó adelante el 1º Seminario Nacional de Kurash.

La propuesta estuvo a cargo de la Asociación Civil Deportiva, Social y Cultural Unión Argentina de Artes Marciales Comodoro Rivadavia, en conjunto con la Federación Argentina de Kurash, contando con el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

El seminario estuvo a cargo del presidente de la Federación Argentina de Kurash, Pablo Cosentino, titular de la Asociación Civil Deportiva, Social y Cultural Unión Argentina de Artes Marciales Comodoro Rivadavia (A. C. D. S. y C), y de la Unión Argentina de Artes Marciales C. R. Franco Luna y el gran luchador Luis Hernández, como principal referente técnico de la región.

A la capacitación asistieron practicantes de kurash, y también se sumaron los de judo y de sambo. Los mismos se nutrieron técnicamente de las variantes que ofrece el arte marcial más antiguo de la humanidad (con más de 3.500 años de trayectoria documentada en la región de Tartaria, en Asia central).

En Comodoro funcionan tres escuelas de Kurash, dos de ellas son de la A. C. D. S. y C. Unión Argentina de Artes Marciales C. R. (que funcionan lunes, miércoles y viernes desde las 19 en Belgrano 1053 y en R. Fontanarrosa 569) y la tercera es del Club Constructores Social y Deportivo, la cual funciona martes y jueves desde las 21 en la sede del club que está ubicada en Lodyacat 50.

En la primera parte del seminario el profesor Pablo Cosentino explicó la organización institucional del Kurash a nivel nacional, continental y mundial; la historia de la disciplina, el proyecto de ingresar como deporte olímpico a partir de Estados Unidos 2028.

Explicando las reglas de competición, dejando posteriormente el espacio a los instructores Luis Hernández y Franco Luna, para que enseñen las técnicas oficiales de competición, con detalles y variantes técnicas propias de la competencia, un trabajo que cautivó aún más a los participantes.

“El primer espacio de capacitación abierta se ha cumplido y ahora seguirá la tercera edición del Campeonato Abierto de Kurash de Comodoro Rivadavia, el cual está programado para el sábado 1 de junio, desde las 16 horas, en el gimnasio de la Escuela Primaria N°211”, expresó Cosentino.

Las actividades ya han sido declaradas de interés municipal por el Concejo Deliberante y cuentan con el apoyo de Comodoro Deportes.