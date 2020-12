El lunes se sabrá cuántas dosis vienen a la ciudad

“La reunión tuvo que ver con que la municipalidad será protagonista cuando ingrese a Comodoro la cantidad de dosis”, precisó este jueves el intendente Juan Pablo Luque tras su encuentro con el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich.

Al respecto, valoró la experiencia del secretario municipal de Salud, Carlos Catalá, y de la subsecretaria, Gabriela Simunovic, a partir de campañas de vacunación realizadas anualmente en esta ciudad, admitiendo que esta ocasión será inédita.

“Ellos están trabajando en el tema. El lunes viene Arnaldo Medina (secretario de Calidad en Salud del gobierno nacional) para definir la logística y la cantidad de vacunas que llegará a la ciudad”.

En otro orden, trazó un breve balance de su primer año como intendente, indicando que “comenzó con una idea y en marzo nos encontramos con una realidad totalmente diferente en el mundo, no solo para nosotros. Debimos cambiar de prioridades y hablar muchos meses solo de lo sanitario y del cuidado de la salud”.

“De todos modos –continuó en FM Del Mar- pudimos reordenarnos y reestructurar cuestiones como la obra pública, lo cultural y lo deportivo”.

Además, afirmó que “estamos haciendo mucho. Tomamos la decisión de que no hay tiempo de esperar las obras que comprometió Mauricio Macri hace cuatro años y por eso empezamos con la obra de pluviales; ensanchamiento de bocacalles en avenida Roca; mejoramiento del canal del barrio Cerro Solo. En ese contexto, pudimos licitar el reservorio 4; son tres obras juntas para soportar cualquier eventualidad” relacionada con lluvias como la de 2017.

Reconoció luego Luque que “la principal obra que falta y debe comenzar urgente es la del acueducto. Está terminando sus problemas judiciales y en ese contexto se hace una gestión en la justicia para recomenzarla. No quiero dar plazos, pero me aseguraron novedades importantes para las próximas semanas”.

Dijo también que “no ha sido una buena gestión para nada” la del Gobierno provincial, resaltando que “desde hace dos años los chicos no pueden ir a la escuela normalmente. Eso es un gran retroceso para la sociedad. Hasta que no se cumpla con las obligaciones básicas, las gestiones no son buenas. Lo primero a ordenar es la casa, en lo básico, para planificar el futuro”.

Sin embargo, reconoció que “hubo un electorado que decidió que los que conduzcan los destinos de la provincia sean Mariano Arcioni y Ricardo Sastre. Y si hay internas políticas, yo no voy a ser partícipe de una desestabilización de gobierno”.

Añadió que “nosotros marcamos errores para sacar adelante una provincia en la que lamentablemente no se ve la luz al final del túnel”.