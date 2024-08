El Maligno Torres llegó a Argentina con la medalla de oro

José “Maligno” Torres Gil llegó a Argentina tras conseguir la medalla dorada en la competencia de freestyle de BMX de los Juegos Olímpicos de París 2024. El biker cordobés fue ovacionado en el aeropuerto de Ezeiza. “Estoy contento porque la gente en el avión nos hizo un recibimiento”, declaró el cordobés al arribar al país.

El Maligno mostró la medalla ante los fanáticos y la prensa presente y contó que incluso en el aeropuerto de Francia le hicieron mostrar qué tenía la caja: “No dije que era campeón olímpico, solo que era una medalla, pero la quisieron abrir igual. Pesa 500 gramos. Y está hecha con material de la Torre Eiffel, no sé cómo”.

El cordobés, que dijo ser “bastante tímido en general”, se mostró sorprendido por la cantidad de invitaciones que recibió en los últimos días para visitar programas de televisión y realizar entrevistas.

Pese a la notoria fama que adquirió gracias a la medalla dorada, se mostró centrado: “Tengo que seguir trabajando para seguir las próximas competencias, mantenerme activo y estar bien en las redes sociales por los sponsors”.

“No sé si caí o no, pero para mí no cambia absolutamente nada. Es simplemente haberlo ganado. No te cambia nada haber ganado, simplemente tengo una medalla más, que hice el trabajo que teníamos que hacer. Creo que valió la pena y Argentina volvió a estar visible con una medalla, pero nosotros vamos a seguir como todos los días”, expresó ante los medios presentes en el halla de Ezeiza.

Sobre la competencia los Juegos Olímpicos de París 2024, el biker reflexionó: “Sabíamos que todos estábamos al mismo nivel, no venía con buenas condiciones, no estaba con la expectativa de estar en el podio, pero si entrar a finales. La estrategia que armamos la noche anterior para ser diferentes a otros atletas, con algunos trucos, fue valorado por los jueces, que pusieron un puntaje que nos sorprendió a todos”.

“Las clasificaciones lo pasé muy mal por los nervios, pero en la final lo pude disfrutar”, reconoció.

Torres podría ser abanderado de Argentina en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos, en caso de que no haya otro argentino ganador de la medalla de oro. “Capaz que tenemos que volver. No sé si seré el abanderado; ojalá que ganemos otra medalla de oro, así no tengo que volver yo. Me gustaría volver, pero si gana otro argentino, mejor todavía”.