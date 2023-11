El miércoles darán inicio las ’semis’ del Clausura en Primera Masculino

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol definió el programa correspondiente a las semifinales del torneo Clausura 2023 de Primera división de la rama masculina.

En ese contexto, Náutico Rada Tilly, que terminó como número uno la fase regular, recibirá este miércoles a Federación Deportiva YPF, que fue cuarto. Mientras que en el ’Cemento Comodoro’, Petroquímica que fue segundo, se las verá con Gimnasia y Esgrima ’Verde’, que terminó tercero.

Por otra parte, este viernes finalizó en el Socios Fundadores la fase regular con victoria de Gimnasia ’Verde’ ante Escuela Municipal Pueyrredón por 86-55.

Además, en el gimnasio de la Escuela Provincial Nº 731 del barrio Pietrobelli, Federación Deportiva YPF le ganó 82-37 a Domingo Savio por la categoría U21.

Panorama

VIERNES 17

En el gimnasio de la Escuela Provincial Nº 731

- Domingo Savio 37 / Federación Deportiva YPF 82 (U21).

En el Socios Fundadores

- Escuela Municipal Pueyrredón 55 / Gimnasia y Esgrima "Verde" 86 (Primera Masculino).

Programa

MIERCOLES 22

En Náutico y Deportivo Rada Tilly - Semifinales

21:30 Náutico Rada Tilly v Federación Deportiva YPF.

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

21:30 Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima "Verde".

Los ganadores pasarán a disputar la serie de Playoff

1er. Juego: 29-nov-23 – Gdor. (1º vs 4º) vs Gdor. (2º vs 3º)

2do. Juego: 04-dic-23 – Gdor. (2º vs 3º) vs Gdor. (1º vs 4º)

3er. Juego: 06-dic-23 – Gdor. (1º vs 4º) vs Gdor. (2º vs 3º)