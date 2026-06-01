El ministro de Energía confirma reactivación de industria petrolera

La reactivación de la actividad hidrocarburífera convencional en Santa Cruz comenzó a tomar forma con el despliegue de equipos y el inicio de nuevas operaciones en el flanco norte de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Así lo confirmó el ministro de Energía y Minería de la provincia, Jaime Álvarez, durante una entrevista brindada a LU14 Radio Provincia (foto)

El funcionario destacó que el proceso contempla inversiones privadas por USD 1.200 millones, un amplio plan de remediación ambiental y nuevas campañas de perforación destinadas a recuperar producción y empleo en las localidades petroleras de la zona norte santacruceña.

Álvarez explicó que el movimiento logístico ya comenzó en distintas áreas operativas y remarcó que el despliegue responde a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Provincial y las nuevas empresas concesionarias.

“Parte de los mismos ya han comenzado la semana pasada a subir al yacimiento; los otros van a estar subiendo durante el mes de junio”, subrayó.

En ese contexto, destacó el alcance de las negociaciones impulsadas por el gobernador Claudio Vidal y afirmó que “se han logrado muy buenas soluciones para la provincia en estos acuerdos”, lo que permitirá consolidar una inversión proyectada de USD 1.200 millones por parte de las nuevas operadoras.

Cabe recordar que como parte de la estrategia de recuperación productiva, la provincia implementó el programa “Más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero”, un incentivo fiscal que reduce tres puntos de regalías a las empresas que cumplan metas de producción incremental sostenida.

REMEDIACION AMBIENTAL

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el plan de remediación ambiental que ejecutará YPF, considerado inédito por las autoridades provinciales.

A diferencia de otros procesos de traspaso de áreas petroleras hechos en el país, prácticamente a libro cerrado, Santa Cruz estableció que la empresa se haga cargo de los costos completos del abandono de pozos y de la mitigación ambiental acumulada durante décadas de operación.

“Son 1.204 pozos que van a ser saneados por YPF a su costa", señaló el titular de la cartera de Energía, marcando un hito que no posee precedentes similares en otras jurisdicciones de la Argentina.

Para asegurar la transparencia y el rigor científico de las tareas, Álvarez adelantó que "la Universidad de Buenos Aires va a trabajar junto con la provincia de Santa Cruz e YPF en la validación de ese trabajo técnico".

El proceso contará además con auditorías permanentes por parte del Estado provincial para garantizar transparencia y rigor técnico en cada una de las tareas de saneamiento.

NUEVAS PERFORACIONES

Por otra parte adelantó que durante 2026 se desarrollarán nuevas campañas de perforación para detener la caída natural de la producción en los yacimientos convencionales.

En ese marco, confirmó un cronograma inicial de 31 pozos que perforará CGC en el flanco norte, a partir de este año, además de cuatro perforaciones previstas por Quintana Energy y otras tres por Crown Point.

Álvarez sostuvo que la recuperación de la actividad tendrá impacto directo sobre el comercio y los servicios de las localidades petroleras.

“La declinación de la producción que venía trayendo YPF hay que detenerla”, afirmó, y remarcó que los salarios de los trabajadores “quedan en las comunidades en un circuito secundario y terciario de la economía”.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz