El municipio avanza con los trabajos en el bulevar "Francisco Javier Ríos"

El espacio -en conmemoración del veterano civil de Malvinas- se configura como un lugar de encuentro y memoria para toda la comunidad.

La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, avanza con los trabajos de mejora integral en el bulevar Francisco Javier Ríos, ubicado en la Avenida Estados Unidos al 1500. El mismo será inaugurado este 31 de marzo, en vísperas del Día de Veteranos y Caídos en Malvinas.

Las acciones, que forman parte de un plan de puesta en valor del espacio urbano que abarcan la mejora del entorno y las condiciones del lugar, están orientadas a acompañar los actos conmemorativos y rendir homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas.

El subsecretario del área, Luis Correa, brindó detalles sobre las tareas realizadas, que incluyen el mantenimiento de infraestructura pública, pintura, limpieza general, instalación de luminarias y la colocación de un nuevo mástil en el sector. “Se trabajó intensamente durante tres días en el pintado de cordones, la limpieza y la colocación del mástil. Actualmente, nos encontramos realizando la conexión de las farolas en conjunto con la Sociedad Cooperativa”, explicó.

En ese contexto, el funcionario indicó que los trabajos presentan un alto grado de avance y que se prevé su finalización en el corto plazo. “Estimamos que estará todo terminado para este viernes 27, de modo de poder inaugurar el espacio el próximo 31”, afirmó.