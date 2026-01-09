El municipio avanza con obras de infraestructura urbana

La Municipalidad de Caleta Olivia desarrolló esta semana una intensa agenda de trabajo que incluyó el reacondicionamiento del sector costero, obras viales y avances en la construcción del Centro de Monitoreo.

Las tareas están a cargo de la Secretaría de Planificación y en el caso del paseo costero se ejecutó el reacondicionamiento del paredón que bordea el sector mediante la colocación de bloques en zonas dañadas, junto con el acondicionamiento eléctrico de luminarias y tareas de pintura.

Además, se realizaron arreglos en la cancha de arena con el objetivo de optimizar su uso de cara a las próximas actividades deportivas y recreativas.

Según el municipio, “estas acciones permiten reforzar las condiciones de seguridad, la estética urbana y la estabilidad de la infraestructura en el sector, brindando condiciones adecuadas para el disfrute de la comunidad”. En paralelo, continúan los avances en la obra del edificio del Centro de Monitoreo (foto), donde se realizaron trabajos de revoque interior y soldadura en el pergolado, entre otras acciones de albañilería.

En materia vial, se dio continuidad a la obra de acceso a Ruta 12, conexión con calle Juana Terraza y su unión con calle Triunvirato y conexión con San José Obrero, obra que permitirá completar una de las principales arterias de la zona, mejorando significativamente la circulación vehicular.