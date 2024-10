El Municipio homenajeó a los Adultos Mayores en su día

El acto se desarrolló este martes en horas del mediodía en la Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, ubicada en el barrio José Fuchs. En el lugar, se descubrió un cartel con un mensaje motivador elaborado por los adultos mayores, se leyeron palabras alusivas y se bailó una coreografía como forma de celebrar la fecha, para luego trasladarse al Gimnasio Gatti donde se concretó una kermesse.

En la oportunidad, estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la subsecretaria, Julieta Miranda; la directora de Adultos Mayores, Viviana Traversa, profesores, trabajadores sociales y adultos mayores.

En ese marco, Rivas sostuvo que “dentro de las políticas públicas que venimos llevando adelante, que es algo que nos pidió desde el primer momento el intendente Othar Macharashvili, seguimos replicando estas acciones en cada rincón de nuestra hermosa ciudad”.

DIAS DE FESTEJO

En cuanto al trabajo que se desarrolla con más de 400 adultos mayores a través de los 12 centros que hay conformados en la ciudad, el funcionario expresó que “hacemos un esfuerzo para poder llegar a todos los rincones de Comodoro, y a estos 73 barrios que tenemos. Podemos llegar a todos lados e ir captando a cada adulto mayor que tengamos en la casa, que se anime, que se sume”, resaltó al tiempo que, en referencia a la fecha, Rivas añadió que “hoy es un día de festejo, y se vienen más porque vamos a seguir en este camino de reivindicar los derechos que a ustedes les corresponden. Son tiempos difíciles en donde tenemos que demostrarles que vamos a poder erradicar cada una de las situaciones que les generan a ustedes adversidades. Sepan que cuentan con nosotros y vamos a seguir festejando, divirtiéndonos y buscando algún espacio de esparcimiento para poder disfrutar”.

Por su parte Manuel Torres, uno de los asistentes a la Dirección de Adultos Mayores, dirigió unas palabras a sus

pares y sostuvo que “este es un día propicio para reivindicar los derechos y erradicar los perjuicios hacia las personas mayores. Este 1 de octubre nos proponemos a hacer visible la prolongación de la vida y el valor que esto tiene; la necesidad de trabajar para lograr sociedades inclusivas integradoras y más justas, con el objeto de reflexionar sobre la importancia de desarrollar políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población de personas mayores”.

En tanto Marita Valdebenito, otra de las asistentes a las actividades del área, indicó que “instamos a nuestras autoridades a trabajar para la creación de sistemas de cuidados que se centren en las personas y sean sostenibles y equitativas, a invertir en infraestructura de cuidados formales a largo plazo. Hace 26 años, en la Plaza Soberanía, personas mayores que formaban parte del Consejo de Mayores, agrupaciones independientes y centros de jubilados, se reunieron para conmemorar por primera vez esta fecha tan importante. El camino recorrido en estos más de 25 años permite mostrar el crecimiento de las políticas públicas en torno a la vejez”.

En ese tono, Silvia Carrizo enfatizó en que “ratificamos el compromiso de las personas mayores, como ciudadanos de nuestra sociedad. Somos conscientes de las oportunidades y los desafíos del envejecimiento en el mundo de hoy, en un contexto en que, en ocasiones, se presenta hostil y profundiza desigualdades”.

NUEVO ESPACIO EN EL DIVINA PROVIDENCIA

En este marco, fue anunciada la creación de un nuevo grupo socio recreativo para los Adultos Mayores en el barrio Divina Providencia. En representación de los 30 integrantes de este flamante espacio, denominado Divina Edad, Mariela Gómez manifestó que “nuestro grupo hace muy poquito que se fundó, pero realmente tiene unas raíces bien arraigadas, bien fuertes. Concurrimos todos los martes de 14 a 17 a la vecinal, en compañía de las vecinalitas, Marisa y también estamos con los profes Ariana Gaitán y Cristian Lemos, que siempre tienen tan buena predisposición y nos hacen sentir muy contenidos y queridos”.

Otro de los integrantes del grupo, Juan Acosta, agradeció al Municipio, a todo el equipo y a los profesores que los acompañan y les enseñan muchas cosas. “Agradecer eternamente a todo esto y a sumar a la gente que por ahí es reacia a compartir, pero yo le puedo asegurar que una vez que uno está dentro no quiere dejar; por eso mi gran agradecimiento a todos los que hacen un esfuerzo por nosotros”.

Por último, la presidente de la Asociación Vecinal de Divina Providencia, Mariela Ojeda, expresó: “Quiero agradecer a la dirección de Adultos Mayores porque estuve mucho tiempo pidiendo este taller para nuestro barrio porque era la patita que me faltaba para poder contener a mis adultos mayores. Somos un equipo trabajando porque si no estamos juntos, esto no se logra”, señaló.