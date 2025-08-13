El Municipio intensificó tareas de poda y desmalezamiento en múltiples barrios

Durante el fin de semana, personal de Parques y Paseos intervino en diferentes sectores para mejorar la iluminación, la visibilidad y la seguridad vial y peatonal. Los trabajos continuarán en los próximos días.

El Municipio de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Parques y Paseos dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, llevó adelante un amplio operativo de poda, desmalezamiento y embellecimiento urbano en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de optimizar la iluminación pública, la visibilidad para el tránsito y la seguridad de los vecinos.

Las tareas comenzaron el viernes 8 de agosto y se extendieron durante todo el fin de semana, alcanzando los barrios Moure, Roca, La Loma, Centro, Km 3, Próspero Palazzo y Km 5. Entre las intervenciones realizadas se destaca la poda en calles Carlos Campos y Marinero López, Gustavo Bahamonde y Jaime de Nevares, así como en Marinero López al 2900, en barrio Moure. También se extrajo un árbol en calle Escalada al 1500 y se efectuó desmalezamiento y poda de formación en el Museo Ferroportuario, Tribunales, Liceo Militar y en el Vivero Municipal de Km 3.

El inicio de esta semana incluyó trabajos en calles Vicente Almonacid al 4100, Av. Juan José Paso al 1400 y Capitán García al 1200, en Próspero Palazzo. Asimismo, se intervino en un espacio verde ubicado en calle Los Hornos y Av. José Ingenieros, en el acceso al barrio Presidente Ortiz, Km 5.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, destacó “el compromiso del personal de Parques y Paseos, a cargo de Gustavo Camino, que trabajó intensamente durante el fin de semana para cumplir con los lineamientos del intendente Othar Macharashvili, priorizando la poda en la zona céntrica para no afectar el tránsito, mejorar la iluminación y contribuir a la seguridad de los comodorenses, mientras se continúa con las tareas diarias en todo el ejido urbano”.