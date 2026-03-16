El municipio intervino ante intento de usurpación en René Favaloro

La intervención se concretó en articulación con la Comisaría de Próspero Palazzo. El procedimiento en km 14, tuvo lugar tras el llamado de alerta de un vecino del barrio René Favaloro.

El hecho se registró este domingo, alrededor de las 12:20 horas en un terreno ubicado en la calle Código 3401 al 90, ocasión en la que un residente del sector, notificó a las autoridades sobre la presencia de un hombre desconocido en un predio baldío lindero a su vivienda, propiedad de un familiar que se encontraba fuera de la ciudad.

Al arribar al lugar, el personal interviniente identificó a un ciudadano de 45 años, oriundo de la provincia de Salta, que se encontraba en el terreno. Tras un diálogo mediador con el personal actuante, se logró que el sujeto desistiera de su accionar y se retirara del lugar por sus propios medios, sin registrarse incidentes ni daños materiales en la propiedad privada.

Desde el Ejecutivo Municipal se destacó la importancia de la colaboración vecinal y el trabajo articulado entre las áreas municipales y las Fuerzas de Seguridad para resguardar el orden y la tranquilidad en los barrios de la zona norte.