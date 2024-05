El municipio pone en marcha un plan de ordenamiento de obras

Durante la semana que empieza, y luego de evaluar las obras que se encuentran paralizadas por falta de financiamiento y que son las consideradas de primera necesidad por la comunidad, desde el Municipio se dará a conocer un plan de ordenamiento en lo referente a obras de infraestructura que abarcará redes de gas y cloacas, obras de arquitectura, viales y de construcción de espacios públicos.

A la política que se viene implementando desde la gestión del intendente Othar Macharashvili, hizo referencia el secretario de Infraestructura, Luis Romero, al explicar que “hay que tener en cuenta que desde el momento en que se habla de un plan de obras, el Municipio muchas veces lo que está haciendo es en virtud de lo que el vecino necesita y con los fondos que tiene para ejecutar de acá a fin de año. El objetivo primordial es priorizar las redes de infraestructura básicas, por ejemplo el gas, que cuando llegan estos días de frío, es un tema más que importante y la gente tiene una expectativa porque sabe que hay una adjudicación de la obra. Es por ello que estamos trabajando fuerte para que las empresas adjudicatarias puedan darle una continuidad a esa ejecución”.

LAS QUE TENDRAN CONTINUIDAD

En cuanto a la reactivación de las obras y la relación con las empresas, el funcionario indicó que se está avanzando en tratativas “muy esperanzadoras” y con las carpetas que también se están actualizando. En este sentido, enfatizó que “todo lleva un proceso administrativo, contable y legal para decir seriamente las que van a poder tener continuidad y las que no, por cuestiones financieras de las empresas”.

En este sentido, Romero detalló que debido a la situación económica que atraviesa el país, el Municipio debe contemplar el pago de redeterminaciones de obras que están en ejecución desde 2023 y que tienen un arrastre en el costo de la actualización de los precios.

“El Municipio ha dejado un stock en sus recursos económicos para poder avalar responsablemente esto que ya conlleva una erogación más que importante y para determinar qué obras se van a renegociar porque lógicamente deben contar con este respaldo para poder darle continuidad a la obra pública”.

SIN FINANCIAMIENTO NACIONAL

En la misma línea, especificó que “debemos ser claros e informar que se han caído todos los financiamientos que provenían del gobierno nacional, lo que nos ha dejado una afectación bastante importante porque algunas obras tenían una financiación neta de la Nación y otras compartidas. En este punto, nos encontramos actualmente trasladando algunas al erario municipal para poder afrontarlas”.

El funcionario también hizo mención a la continuidad de los trabajos por parte de la Municipalidad, al decir que “en este momento el Municipio no está para nada paralizado. Si bien no cuenta con un caudal tan grande como estaba acostumbrada la sociedad comodorense, tiene obras de infraestructura como el gas en el Centenario o de cloacas en Km. 5. Los vecinos han recibido las obras, con mucha esperanza y alegría porque se van resolviendo problemas”.

OBRAS EN EL GIMNASIO DEL BARRIO PUEYRREDON

En lo que hace a otras ejecuciones, se está avanzando en una bicisenda en el Stella Maris, en obras por administración con bacheo en asfalto con reconstrucción de loza en hormigón y también en una obra de arquitectura, que es la construcción de un edificio municipal en el sector del gimnasio N° 2, ubicado en el barrio Pueyrredón.

En relación al último, explicó que “ni bien asumió, el intendente rápidamente detectó que hay muchos edificios alquilados, por lo que tomó la decisión de construir esto para descentralizar y que el vecino tenga un punto de atención más cercano que evite su traslado al centro y bajar los gastos de alquiler. La verdad que el trabajo que tiene el Municipio no es de la escala que teníamos antes, pero no está paralizado para nada”.

REGLAMENTACION DE ORDENANZA

Se está avanzando rápidamente en la reglamentación de la Ordenanza, instrumento necesario para renegociar responsablemente la continuidad de la ejecución de la Obra Pública en la ciudad. “Obviamente, tenemos en carpeta situaciones que hemos relevado y para los que se han confeccionado pliegos con el fin de mejorar la seguridad vial, entre los que se encuentran: pintado de sendas peatonales y construcción de lomos de burro, situaciones que viene detectando el Municipio y otras, que dan respuestas a reclamos de los vecinos”, sentenció el titular de Infraestructura.

“El trabajo invisible o silencioso, que nos encargó el señor intendente, llevó un tiempo administrativo, un camino que recorrimos en el Concejo Deliberante para que entiendan, que el cambio de la Ordenanza nos va a posibilitar renegociar y ejecutar obras, ya que el sistema de redeterminaciones que se encontraba en aplicación había quedado fuera de foco. Demoraba el circuito administrativo, financiero y contable y las empresas planteaban la necesidad de mejorarlo”.

Actualmente la ordenanza se encuentra en la etapa de reglamentación y será el marco legal que permita hacer de manera responsable el ordenamiento de obras que estaban en ejecución o próximas a comenzar con algunos contratos del año pasado.

Finalmente, Romero sostuvo que “la continuidad de la obra pública va a ser un poquito más moderada, lo que no significa que los recursos no estén, sino que son más escasos por cuestiones presupuestarias y de financiación. No obstante, el Estado local va a estar atendiendo tanto los reclamos de los vecinos como el del sector de la construcción, ya que ambos son muy importantes a vista de la gestión. Entendemos la necesidad que existe de que esto se dinamice lo antes posible, pero la responsabilidad que tenemos es lanzarlo con solidez y con una verdad absoluta de que lo que vamos a proponer se va a poder concretar”, concluyó.

municipio pone en marcha un plan de ordenamiento de obras (1).jpeg

municipio pone en marcha un plan de ordenamiento de obras (5).jpeg