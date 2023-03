El municipio volvió a entregar viviendas sociales

La gestión municipal conducida por Juan Pablo Luque entregó dos nuevas viviendas sociales en la zona norte de Comodoro. Acompañado por el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, y funcionarios municipales, el intendente manifestó su felicidad por cambiar la vida de distintas familias a través de este programa.

"Estamos felices de entregar nuevas viviendas, en este caso en la zona de Km.8, para Karen y sus tres hijos, y a su vez, para Juan y su hermanito. Para mí es una gran satisfacción, porque ellos acá van a poder desarrollar una vida nueva, tener un lugar acorde a las condiciones que los chicos necesitan en cuanto a comodidad, estudio, calidad de los ambientes, en definitiva, poder vivir de una manera mejor que antes. Satisfecho de cumplir con lo que nos comprometimos y muy contentos de verlos tan felices”.

Respecto al programa, expuso: “nosotros planificamos esta inversión durante los cuatro años de gestión, la cual por suerte estamos manteniendo y, para este año, tenemos planificada la entrega de muchas casas más”.

De esta manera, “muchas familias más van a ser beneficiadas con este tipo de casas, las cuales son muy lindas, y se pueden construir con mucho esfuerzo gracias al aporte de los contribuyentes. Creemos que es el mejor camino para mejorar la calidad de vida a familias vulnerables y casos particulares”.

En este tenor –continuó- “por eso, más allá de la cantidad de casas que entrega el IPV con los planes de viviendas que son más ambiciosos, para un Municipio es más difícil hacerlo, pero queríamos entregar viviendas por parte de la Municipalidad a fin de solucionar situaciones importantes con viviendas dignas”.

En este sentido valoró la calidad de las viviendas en las que invierte el municipio, porque “no es lo mismo entregar algunas chapas para un módulo, acordamos que íbamos a entregar viviendas dignas y estamos orgullosos de este proyecto, que los beneficiarios entren y se sientan felices por estar en un ambiente con los servicios básicos, equipada con baño y cocina completa en un barrio hermoso donde van a poder disfrutar”, expresó el mandatario municipal.

De la misma, manera el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Maximiliano Sampaoli, indicó: “este es un momento emotivo, lindo que nos toca vivir a los funcionarios públicos, acompañando a aquellas familias que más lo necesitan, con esta fuerte decisión del intendente de trabajar en este programa de viviendas sociales que pretendemos que continúe”.

A su vez, agradeció a la Secretaría de Obras Públicas y a la Subsecretaría de Hábitat que “trabajan rápidamente para que los vecinos que fueron aprobados, a través de todos los requisitos técnicos y sociales, comiencen a hacer uso de la vivienda lo antes posible. Como siempre decimos, aquellas familias que reciben el acompañamiento por parte del Estado pueden planificar y proyectar su vida de otra manera”, insistió el funcionario.

NUEVO COMIENZO

Karen Bahamonde, madre de tres niños pequeños, presentó una nota solicitando ayuda habitacional ya que convivía con sus hijos en una vivienda precaria y, al no contar con recursos necesarios, se le dificultaba construir su vivienda. En este caso, se trabajó con el equipo Social – Técnico y se la postuló para una vivienda tipo prefabricada.

Al respecto, Karen emocionada agradeció al intendente y expresó: “gracias a él se pudo lograr esto, hace mucho tiempo que venimos peleando por el terreno de mis hijos y la casa. Teníamos una construcción muy precaria en el terreno, que afectaba la salud de mi nene mayor (9 años), debido a que sufre de asma, bronquitis y tengo otros dos nenes más chicos que se enferman cada vez que llega el invierno”.

“Estoy sin palabras, me costó, insistí e iba con mis tres nenes siempre hasta que me llamaron, me dijeron que estaba primera para la entrega de los módulos y yo estaba contenta, pero cuando me avisaron de la prefabricada estaba feliz, ya esperando para mudarme”, recordó.

Por otro lado, comentó: “si bien mi casita la logré yo y la pude agrandar, cada vez que llueve me entra agua. Allí mismo me calefaccionaba con salamandra y mis hijos fueron quienes inspiraron a buscar un techo seguro, porque siempre uno de ellos estaba internado por los bronquios”.

En concordancia con Karen, Juan –el segundo beneficiario- dijo: “estoy muy alegre, sin duda este es un nuevo comienzo para nosotros. Esta fue una noticia grande, ahora estamos tranquilos, más que nada, y contentos. Mi hermano tiene 14 años, somos una familia joven y vamos a estar bien”.

“Él va a tener su privacidad, con mucho espacio para jugar y divertirse, sumando el patio donde ya planificamos un arco, podrá tener nuevas amistades y tirar para adelante. La casa está espectacular, es un lujo para nosotros”, acotó Juan.