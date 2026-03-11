El Municipio y las fuerzas de seguridad continúan fortaleciendo la seguridad

La intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta, encabezó una reunión de trabajo con autoridades policiales y funcionarios municipales para analizar la situación de seguridad en la ciudad, realizar un balance de las acciones desarrolladas durante 2025 y definir medidas para fortalecer el trabajo preventivo durante el presente año.

Del encuentro participaron el comisario Gabriel Miranda; el segundo jefe de la Comisaría de Rada Tilly, Walter Pavez; la jefa del Departamento de Investigaciones Federales de Comodoro Rivadavia, Roxana Correa; el secretario de Gobierno, Eduardo Romero; y el jefe de Seguridad Urbana, Fernando Larraudé.

Durante la reunión se realizó un balance del trabajo desarrollado durante el último año, se analizaron estadísticas delictivas y se evaluaron líneas de acción para 2026. Según se informó, los datos reflejan un descenso significativo en los hechos registrados.

“Fue una reunión muy positiva. La seguridad es un tema central para nuestra comunidad y, en consecuencia, siempre lo fue para el Municipio. Pudimos analizar las acciones del último año y los datos estadísticos que demuestran un descenso en los hechos. Más allá de los números, cada situación nos ocupa y nos impulsa a seguir reforzando el trabajo preventivo”, señalaron tras el encuentro.

En materia de recursos humanos, se confirmó la incorporación de ocho nuevos agentes a la comisaría local, lo que permitirá fortalecer la presencia en territorio y la capacidad operativa.

Asimismo, se repasó el trabajo articulado durante la última temporada estival, período en el que se implementaron operativos conjuntos con patrullaje en bicicleta, controles coordinados con el Comando Unificado y acciones preventivas en distintos puntos de la ciudad.

Desde el Municipio también se continúa fortaleciendo el Área de Seguridad Urbana con la incorporación de tecnología y equipamiento. En ese marco, se avanzó en la colocación de tres cámaras lectoras de patentes y se sumará una nueva camioneta destinada a tareas preventivas y de patrullaje.

Las autoridades coincidieron en la importancia de sostener el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el acompañamiento municipal, con especial énfasis en la prevención y en la incorporación de nuevos recursos para continuar fortaleciendo la seguridad en la ciudad.