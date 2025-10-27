En la zona del Valle, el candidato de La Libertad Avanza, Diego Facundo Miguel Lázzaro, obtuvo la victoria con el 30,29% de los votos, acompañado por Anselmo Fleitas como suplente. En total, sumaron 26.660 sufragios y se quedaron con la banca.

El peronismo se impuso en la Cordillera y La Libertad Avanza dominó en el Valle

Detrás, se ubicó Sergio Rubén Bartels, de Despierta Chubut, con 17.435 votos (19,81%), mientras que Frente Unidos Podemos alcanzó 15.688, Fuerza del Trabajo reunió 12.714, el PICH logró 3.894 y el GEN cerró con 2.533 votos.

En la circunscripción Cordillera, el triunfo fue para el justicialismo, bajo el sello del Frente Unidos Podemos. Ezio Traccana, junto a su suplente Oscar Conrado Torres, se impuso con 12.896 votos (26,7%). Muy cerca quedó Cristian Saúl Ortiz, de La Libertad Avanza, que alcanzó 12.720 votos (26,3%), marcando una ajustada diferencia.

Más atrás quedaron los candidatos de Despierta Chubut, con 9.993 votos, Fuerza del Trabajo con 3.862, PICH con 1.483 y GEN con 1.331.

Con estos resultados, el Frente Unidos Podemos consolida su presencia en la Cordillera, mientras que los libertarios refuerzan su avance en el Valle, confirmando el mapa político dividido que dejaron las elecciones del domingo en Chubut.