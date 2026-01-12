El presidente del Consejo Agrario visitó el viñedo del Punto Orgánico

Durante la recorrida se evaluaron los avances del proyecto y las tareas productivas en marcha, orientadas a fortalecer esta experiencia que posiciona a Caleta Olivia como un punto de referencia provincial en materia de producción vitivinícola y diversificación productiva.
El Plan de Desarrollo Vitivinícola en Caleta Olivia se enmarca en una política provincial de diversificación productiva y cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a partir de un convenio suscripto con el Gobierno de Santa Cruz, que permite impulsar inversiones, asistencia técnica y fortalecimiento de la infraestructura productiva.
En ese sentido, Garay destacó que “este convenio nos permite acompañar un proyecto que ya está en marcha y que tiene un enorme potencial para la provincia”, y agregó: “Caleta Olivia ya tiene un desarrollo importante y hoy es una referencia en este tipo de iniciativas”.
En ese mismo contexto subrayó que “hay una decisión política clara del gobernador Claudio Vidal de apostar a la producción y al trabajo”, remarcando además que el rol del Estado provincial en el acompañamiento técnico y el fortalecimiento de proyectos productivos en todo el territorio.
Fuente: Gobierno de Santa Cruz