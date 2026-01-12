El presidente del Consejo Agrario visitó el viñedo del Punto Orgánico

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, junto a su equipo de trabajo, visitó el fin de semana el viñedo que impulsa la municipalidad de Caleta Olivia en el predio del Punto Orgánico.

Durante la recorrida se evaluaron los avances del proyecto y las tareas productivas en marcha, orientadas a fortalecer esta experiencia que posiciona a Caleta Olivia como un punto de referencia provincial en materia de producción vitivinícola y diversificación productiva.

El Plan de Desarrollo Vitivinícola en Caleta Olivia se enmarca en una política provincial de diversificación productiva y cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a partir de un convenio suscripto con el Gobierno de Santa Cruz, que permite impulsar inversiones, asistencia técnica y fortalecimiento de la infraestructura productiva.

En ese sentido, Garay destacó que “este convenio nos permite acompañar un proyecto que ya está en marcha y que tiene un enorme potencial para la provincia”, y agregó: “Caleta Olivia ya tiene un desarrollo importante y hoy es una referencia en este tipo de iniciativas”.

En ese mismo contexto subrayó que “hay una decisión política clara del gobernador Claudio Vidal de apostar a la producción y al trabajo”, remarcando además que el rol del Estado provincial en el acompañamiento técnico y el fortalecimiento de proyectos productivos en todo el territorio.

