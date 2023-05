El Regional Amateur dará comienzo en septiembre

El último fin de semana en Viedma, provincia de Río Negro, se reunieron los presidentes de los clubes de la Federación Patagónica de Fútbol, con la presencia de Javier Treuque, titular del Consejo Federal de la AFA.

En la misma estuvo el presidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, Ariel Bordeira, y a su regresó adelantó: “El Torneo Regional Amateur va a comenzar en el mes de septiembre, Comodoro tiene los dos equipos homologados que son Huracán y Jorge Newbery, y calculo que a CAI (Comisión de Actividades Infantiles) lo van a invitar sino llega a clasificar por el lado de la Federación Patagónica”, resaltó.

También quedó diagramado como se jugará el Torneo Provincial Clasificatorio por una plaza más al Regional Amateur. Bordeira brindó detalles de cómo se jugará y la posible fecha de inicio.

“El campeonato arrancaría el 28 de mayo, porque el 30 de julio tenemos que tener el equipo clasificado”, explicó el presidente de la Liga de Comodoro.

Entre los temas que se trataron en la reunión, Comodoro Rivadavia se postuló para ser sede provincial de Copa Federal femenina del 18 al 20 de agosto, obteniendo la confirmación.

Por último, Bordeira se refirió al fútbol formativo, donde se participará con representantes de los clubes de la ciudad en el Campeonato Sub 13, Sub 15 y Sub 17, “tendremos que hacer un clasificatorio para sacar el equipo representativo que nos representará”, comentó.