El team Gas Gas afronta el Nacional de Motocross

El piloto comodorense Jonatan Montenegro junto al director deportivo del equipo Gas Gas Racing Argentina Jorge Bucemo, se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes el profesor Hernán Martínez, y lograron el apoyo para su participación en el Campeonato Argentino de Motocross. También los pilotos estarán corriendo en el Mx Patagonia Zona Norte que se desarrolla en la provincia del Chubut.

“Contento que nos haya recibido Hernán Martínez, el balance es positivo, sabiendo que vamos a tener el apoyo de Comodoro Deportes. Es lo que nos toca hoy, tratar de juntar los fondos para estar en el Campeonato Argentino de Motocross y el campeonato local también. Ahora nos queda seguir entrenando, sacar el mejor potencial para poder ir al Nacional la semana que viene”.

“Tuvimos un arranque en el Mx en Rada Tilly, en lo personal no fue mi mejor comienzo, estaba demorada la moto por los factores climáticos que hubo en Bahía Blanca, no me llegó antes. Estuvimos en la carrera de Rada Tilly para sumar al espectáculo y que vuelva a resurgir este lindo deporte que tenemos en la ciudad y que está un poco de capa caída. De mi parte sumé ese fin de semana, y ahora poniéndome a tono para afrontar el Campeonato Argentino de Mx. Y el 20 de abril (Gaiman) comenzará también el campeonato Mx de la Zona Norte de Chubut, para ponernos a tono en estos proyectos. Mi agradecimiento a SM Motos, a Jorge Bucemo, a Sebastián Fonseca, a los sponsors que nos dan una mano, saludar a mi viejo, mi hijo, que siempre están. Y ahora agradecer a Comodoro Deportes, esperando que Chubut Deportes nos de una mano ahora que vamos a representar a la provincia”, expresa Jonatan Montenegro.

LUCAS DUNKA SE SUMA AL EQUIPO

Por su parte el director deportivo y de logística del Gas Gas Racing Argentina, Jorge Bucemo, contó los detalles de esta participación en todo el Campeonato Argentino de Motocross.

“La reunión fue fructífera como siempre, Hernán Martínez es una persona que está consustanciado con el proyecto, cada vez que planteamos un formato de ayuda está presente con todo lo que puede. Sabemos que los presupuestos no son grandes, pero se encargan de hacer una distribución justa y equitativa. Además le planteamos que hemos armado una Escuela de Motocross donde el semillero estará asistido por Jonatan Montenegro y algunos pilotos que vamos a traer a nivel nacional”.

“Y tengo una sorpresa para comentarles. El equipo Gas Gas Argentina que armamos a través de SM Motos junto a Sebastián Fonseca traerá por primera vez al país al brasilero Lucas Dunka, ganador del supercross del verano en Pinamar será parte de nuestro equipo. Jonatan Montenegro y Santino Perales estarán acompañados de uno de los mejores pilotos de Sudamérica que viene corriendo en Daytona y AMA, nuestros pilotos locales se van a nutrir de su experiencia. Es una apuesta enorme en este proyecto”, asegura Bucemo.

Ahora se viene la carrera en Victorica (La Pampa) primera fecha del Argentino de Motocross el 5 y 6 de abril, donde el Gas Gas Racing estará con sus pilotos, Lucas Dunka (Mx1), Jonatan Montenegro (Mx3 Pro) y Santino Perales (85cc A). La idea es disputar el campeonato 2025 de motocross esta temporada en las diferentes categorías.