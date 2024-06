El Team Mellado se expande

El kickboxing sigue creciendo y esta vez en Km. 3 comenzó a funcionar una sede del Team Mellado. La misma se encuentra en el gimnasio del club Federación Deportiva y le da la posibilidad a la gente de zona norte de acercarse a esta disciplina.

El director del Team, "Jano" Mellado contó: "Estamos contentos. Veníamos pensando esto hace bastante porque cuando el gimnasio estaba en el centro venía mucha gente de zona norte y cuando nos mudamos no podía llegar. Ahora esa gente va a poder volver. Y también me siento alegre por mis alumnos de años, que ya son cinturones negros y me van apoder estar dando una mano dando las clases. Invitamos a toda la gente a que se acerque."

Las clases estarán a cargo de los profesores Alejandro Mellado, Lucas Mansilla y Franco Serón. Por el momento, las mismas son de lunes a viernes de 9 a 11 horas y de 21 a 23. Además, sábados de 13 a 15.

Los interesados pueden acudir en los horarios de las clases al gimnasio del club o también adquirir información al siguiente teléfono: 2975932916.